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РИА Новости
Тамбовская область

Тамбовщина вошла в топ-10 регионов по формированию здорового образа жизни

20:17 30.09.2019
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© Depositphotos / lzfДевушка во время пробежки
Девушка во время пробежки
© Depositphotos / lzf
ТАМБОВ, 30 сен – РИА Новости. Тамбовская область вошла в десятку лучших регионов по формированию здорового образа жизни среди населения по результатам исследования "РИА Рейтинг", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По числу приверженцев ЗОЖ Тамбовщина заняла 8-ю строчку, поднявшись по сравнению с предыдущим рейтингом на одну позицию.

"Это результат работы, которую проводят региональные власти в рамках исполнения федеральных инициатив по формированию здорового образа жизни. Так, Тамбовская область вошла в пятерку лидеров по доле населения, занимающегося физкультурой и спортом, а это один из главных показателей федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография". Сейчас на Тамбовщине организованно занимается физической культурой и спортом, ведет здоровый образ жизни почти половина (45,9%) населения. Для сравнения, десять лет назад, в 2009 году, этот показатель составлял 12,6%", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, развитие системы здравоохранения, которое глава администрации Тамбовской области Александр Никитин считает одним из приоритетных направлений работы, позволило увеличить среднюю продолжительность жизни тамбовчан. В 2018 году она достигла исторического максимума – 73,9 года. Это выше среднероссийского уровня более чем на один год.
"Главная цель региональной политики заключается в народосбережении, улучшении качества жизни жителей Тамбовской области. Системно развивая здравоохранение и образование, формируя ценности и условия здорового образа жизни, модернизируя нашу социальную сферу в целом, мы преследуем одну главную цель — увеличить капитализацию человеческого ресурса", - приводит пресс-служба слова Никитина.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
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В исследовании учитывалось количество людей, активно занимающихся спортом, были проанализированы данные о потреблении табачных и алкогольных изделий, уровне распространения наркомании, а также условиях труда.
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