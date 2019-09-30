Тамбовщина вошла в топ-10 регионов по формированию здорового образа жизни

ТАМБОВ, 30 сен – РИА Новости. Тамбовская область вошла в десятку лучших регионов по формированию здорового образа жизни среди населения по результатам исследования "РИА Рейтинг", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По числу приверженцев ЗОЖ Тамбовщина заняла 8-ю строчку, поднявшись по сравнению с предыдущим рейтингом на одну позицию.
"Это результат работы, которую проводят региональные власти в рамках исполнения федеральных инициатив по формированию здорового образа жизни. Так, Тамбовская область вошла в пятерку лидеров по доле населения, занимающегося физкультурой и спортом, а это один из главных показателей федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография". Сейчас на Тамбовщине организованно занимается физической культурой и спортом, ведет здоровый образ жизни почти половина (45,9%) населения. Для сравнения, десять лет назад, в 2009 году, этот показатель составлял 12,6%", - сказал представитель пресс-службы.
По его словам, развитие системы здравоохранения, которое глава администрации Тамбовской области Александр Никитин считает одним из приоритетных направлений работы, позволило увеличить среднюю продолжительность жизни тамбовчан. В 2018 году она достигла исторического максимума – 73,9 года. Это выше среднероссийского уровня более чем на один год.
"Главная цель региональной политики заключается в народосбережении, улучшении качества жизни жителей Тамбовской области. Системно развивая здравоохранение и образование, формируя ценности и условия здорового образа жизни, модернизируя нашу социальную сферу в целом, мы преследуем одну главную цель — увеличить капитализацию человеческого ресурса", - приводит пресс-служба слова Никитина.
В исследовании учитывалось количество людей, активно занимающихся спортом, были проанализированы данные о потреблении табачных и алкогольных изделий, уровне распространения наркомании, а также условиях труда.