Тамбовщина вошла в топ-10 регионов по формированию здорового образа жизни

"Это результат работы, которую проводят региональные власти в рамках исполнения федеральных инициатив по формированию здорового образа жизни. Так, Тамбовская область вошла в пятерку лидеров по доле населения, занимающегося физкультурой и спортом, а это один из главных показателей федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография". Сейчас на Тамбовщине организованно занимается физической культурой и спортом, ведет здоровый образ жизни почти половина (45,9%) населения. Для сравнения, десять лет назад, в 2009 году, этот показатель составлял 12,6%", - сказал представитель пресс-службы.