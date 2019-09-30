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РИА Новости
Туризм

Российские туристы попытались вывезти чемодан еды из отеля в Турции

20:19 30.09.2019 (обновлено: 20:21 30.09.2019)
113799
CC0 / Free-Photos / Завтрак по системе "шведский стол"
Завтрак по системе шведский стол
CC0 / Free-Photos /
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Российские туристы попытались вынести чемодан с едой из отеля в Турции. Об этом сообщает Haberturk.
Инцидент произошел в гостинице в городе Манавгат, когда постояльцы выезжали из отеля. Персонал попросил одного из туристов показать содержимое багажа. В чемодане оказались блюда из меню завтрака и разложенные по пакетам фрукты и напитки.
Сотрудники изъяли у отдыхающих продукты, и туристы покинули гостиницу.
По словам персонала, в отеле запрещено забирать еду и напитки в номера. Эти правила прописаны в документах, которые постояльцы заполняют при заезде.
"Мы работаем по системе "все включено". Наши гости могут есть и пить столько, сколько захотят. Но зачем же увозить продукты сумками?" — заявил представитель отеля.
Он предположил, что туристы не так поняли правила проживания в гостинице.
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ТуризмТурцияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Правильно пусть в Крыму такое творят, там даже не спросят потому что сами так делают
30 сентября, 21:07
Кот на дереве
21611051
Если все оплачено и все включено, почему нельзя еду забрать с собой?! :)) Ну и кто жлобы в Турции?! :))) В некоторых отелях ( не рекламирую) специально разрешают вывозить некоторые вещи с их логотипом. Для привлечения туристов со всего мира. Расчет на "сарафанное радио". Одни рекомендовали отель другим, показывая "стыренные" сувениры, другие рекомендовали третьим, и т.д.
30 сентября, 22:01
БНБрутал Натурал
18310021
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