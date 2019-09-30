Российские туристы попытались вывезти чемодан еды из отеля в Турции

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Российские туристы попытались вынести чемодан с едой из отеля в Турции. Об этом сообщает Российские туристы попытались вынести чемодан с едой из отеля в Турции. Об этом сообщает Haberturk

Инцидент произошел в гостинице в городе Манавгат, когда постояльцы выезжали из отеля. Персонал попросил одного из туристов показать содержимое багажа. В чемодане оказались блюда из меню завтрака и разложенные по пакетам фрукты и напитки.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan Rus turistin otelden ayrılırken kontrol edilen valizinden kahvaltılık ürünler, meyve ve sebze ile içecekler bulundu. Rus turist hakkında tutanak tutuldu! https://t.co/NUvseyjtTX — Habertürk (@Haberturk) September 30, 2019

Сотрудники изъяли у отдыхающих продукты, и туристы покинули гостиницу.

По словам персонала, в отеле запрещено забирать еду и напитки в номера. Эти правила прописаны в документах, которые постояльцы заполняют при заезде.

"Мы работаем по системе "все включено". Наши гости могут есть и пить столько, сколько захотят. Но зачем же увозить продукты сумками?" — заявил представитель отеля.