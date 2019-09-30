Кисляк: Франция в ПАСЕ не стремится предотвращать дискриминацию делегаций

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Сергей Кисляк перед началом заседания Совета Федерации РФ. 27 июня 2018

СТРАСБУРГ, 30 сен - РИА Новости. Замглавы российской делегации в ПАСЕ, сенатор Сергей Кисляк заявил журналистам, что пока не видит со стороны председательствующей в Совете Европы (СЕ) Франции стремления предотвращать дискриминации национальных делегаций.

Ранее госсекретарь при французском МИД Амели де Моншален заявила о создании в Совете Европы механизма, который будет предусматривать быстрое реагирование на подобные нарушения вплоть до санкций. Французское председательство, как она заявила, "будет внимательно следить за тем, чтобы Россия выполняла свои уставные обязательства и продолжала изо дня в день осуществлять все принятые решения".

Парламентарий, комментируя слова де Моншален, заявил, что у него "сложилось впечатление, что скорее госсекретарь оправдывалась" перед теми, кто выступал против возвращения РФ в Ассамблею.

"Возникает логический вопрос: председательствуя, она (Франция), конечно, много сделала, чтобы вопрос правильно решить и вернуть Россию, ее законные права, но насколько председательство французское работает над тем, чтобы в будущем было предотвращено повторение таких ситуаций, когда делегации могут быть дискриминированы - вот этого "коммитмента" (приверженности) я не почувствовал", - заявил Кисляк журналистам.

Осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы проходит в Страсбурге с 30 сентября по 4 октября.