Кисляк: Франция в ПАСЕ не стремится предотвращать дискриминацию делегаций

СТРАСБУРГ, 30 сен - РИА Новости. Замглавы российской делегации в ПАСЕ, сенатор Сергей Кисляк заявил журналистам, что пока не видит со стороны председательствующей в Совете Европы (СЕ) Франции стремления предотвращать дискриминации национальных делегаций.
Ранее госсекретарь при французском МИД Амели де Моншален заявила о создании в Совете Европы механизма, который будет предусматривать быстрое реагирование на подобные нарушения вплоть до санкций. Французское председательство, как она заявила, "будет внимательно следить за тем, чтобы Россия выполняла свои уставные обязательства и продолжала изо дня в день осуществлять все принятые решения".
Парламентарий, комментируя слова де Моншален, заявил, что у него "сложилось впечатление, что скорее госсекретарь оправдывалась" перед теми, кто выступал против возвращения РФ в Ассамблею.
"Возникает логический вопрос: председательствуя, она (Франция), конечно, много сделала, чтобы вопрос правильно решить и вернуть Россию, ее законные права, но насколько председательство французское работает над тем, чтобы в будущем было предотвращено повторение таких ситуаций, когда делегации могут быть дискриминированы - вот этого "коммитмента" (приверженности) я не почувствовал", - заявил Кисляк журналистам.
Вчера, 19:50Радио SputnikОдна за троих. Почему кое-кто не хочет диалога с Россией в ПАСЕ?Участие России в открывшейся осенней сессии ПАСЕ сопровождалось бойкотом работы организации со стороны Украины, Грузии и Литвы. Политические эксперты предположили, с чем связана неготовность стран вести открытый и равный диалог.
Осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы проходит в Страсбурге с 30 сентября по 4 октября.
ПАСЕ в июне этого года в полном объеме подтвердила полномочия российской делегации. Бывший главой украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что Украина покидает сессию ассамблеи. Позже выяснилось, что один представитель делегации был оставлен в ассамблее, а "бойкот" работы ПАСЕ продлился полтора дня.