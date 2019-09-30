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РИА Новости

Кисляк: Франция в ПАСЕ не стремится предотвращать дискриминацию делегаций

20:10 30.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Сергей Кисляк перед началом заседания Совета Федерации РФ. 27 июня 2018
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Сергей Кисляк перед началом заседания Совета Федерации РФ. 27 июня 2018
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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СТРАСБУРГ, 30 сен - РИА Новости. Замглавы российской делегации в ПАСЕ, сенатор Сергей Кисляк заявил журналистам, что пока не видит со стороны председательствующей в Совете Европы (СЕ) Франции стремления предотвращать дискриминации национальных делегаций.
Ранее госсекретарь при французском МИД Амели де Моншален заявила о создании в Совете Европы механизма, который будет предусматривать быстрое реагирование на подобные нарушения вплоть до санкций. Французское председательство, как она заявила, "будет внимательно следить за тем, чтобы Россия выполняла свои уставные обязательства и продолжала изо дня в день осуществлять все принятые решения".
Парламентарий, комментируя слова де Моншален, заявил, что у него "сложилось впечатление, что скорее госсекретарь оправдывалась" перед теми, кто выступал против возвращения РФ в Ассамблею.
"Возникает логический вопрос: председательствуя, она (Франция), конечно, много сделала, чтобы вопрос правильно решить и вернуть Россию, ее законные права, но насколько председательство французское работает над тем, чтобы в будущем было предотвращено повторение таких ситуаций, когда делегации могут быть дискриминированы - вот этого "коммитмента" (приверженности) я не почувствовал", - заявил Кисляк журналистам.
Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы. 30 сентября 2019
Вчера, 19:50Радио Sputnik
Одна за троих. Почему кое-кто не хочет диалога с Россией в ПАСЕ?Участие России в открывшейся осенней сессии ПАСЕ сопровождалось бойкотом работы организации со стороны Украины, Грузии и Литвы. Политические эксперты предположили, с чем связана неготовность стран вести открытый и равный диалог.
Осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы проходит в Страсбурге с 30 сентября по 4 октября.
ПАСЕ в июне этого года в полном объеме подтвердила полномочия российской делегации. Бывший главой украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что Украина покидает сессию ассамблеи. Позже выяснилось, что один представитель делегации был оставлен в ассамблее, а "бойкот" работы ПАСЕ продлился полтора дня.
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Сергей КислякФранцияЕвропаПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
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