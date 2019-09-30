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РИА Новости
Краснодарский край

Курорты Кубани разработали новые маршруты для старшего поколения

20:03 30.09.2019 (обновлено: 20:15 30.09.2019)
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© РИА Новости / Денис Абрамов«Центр природы Кавказа» и РГО начали экологическое сотрудничество
«Центр природы Кавказа» и РГО начали экологическое сотрудничество
© РИА Новости / Денис Абрамов
КРАСНОДАР, 30 сен - РИА Новости. Курорты Краснодарского края готовы предложить новые маршруты для активного отдыха старшего поколения, разработанные по распоряжению главы региона Вениамина Кондратьева, сообщает пресс-служба министерства курортов, туризма и олимпийского наследия края.
"Новые шесть экскурсий адаптированы для возрастных туристов в Сочи. Экскурсионная организация курорта предлагает старшему поколению принять участие в автобусно-пешеходных турах по Имеретинской низменности, Олимпийскому парку, святым местам, агротуристическим комплексам и другим объектам", - говорится в сообщении.
Так, по данным ведомства, в сопровождении опытного гида в ходе экскурсии "Сочи: страницы прошлого и настоящего" туристы смогут посетить сад-музей "Дерево Дружбы", парк "Дендрарий" и Навагинский форт, а за время тура "Яркие краски Южной Столицы" – Олимпийский парк и парк "Южные культуры".
"Продолжительность автобусно-пешеходных экскурсий составляет 4-5 часов. Туры созданы с учетом оборудованных для отдыха площадок и проложены в местах, оснащенных лестницами с перилами или другими конструкциями для комфортного передвижения людей старшего поколения", - добавили в Минкурортов.
Как уточнили в ведомстве, на сегодняшний день в реестр министерства курортов региона включено 86 экскурсий и туров по 21 району и городу Краснодарского края, которые адаптированы для возрастных туристов.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
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