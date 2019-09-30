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РИА Новости

Форум, посвященный истории Большой засечной черты, стартовал в Туле

20:22 30.09.2019
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© РИА Новости / Алексей КуденкоУспенский собор (слева) и Богоявленский собор (Тульский государственный музей оружия) на территории Тульского кремля
Успенский собор (слева) и Богоявленский собор (Тульский государственный музей оружия) на территории Тульского кремля
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. В Тульском кремле состоялось торжественное открытие форума "Большая засечная черта. Россия на переломе эпох". В нем принимают участие представители Российской академии наук, МГУ им. М.В.Ломоносова, Высшей школы экономики, а также музеев Москвы, Тулы, Рязани, Орла, Калуги, Зарайска и малых исторических городов Тульской области, сообщает официальный портал правительства региона.
В течение трех дней участники мероприятия обсудят подготовку к 500-летию Тульского кремля, историко-культурное наследие Большой засечной черты и туристический потенциал малых исторических городов региона и Центрального федерального округа.
Успенский собор на территории Тульского кремля
16 сентября, 14:54РИА Новости
В Туле дан старт отсчету времени до 500-летия кремля
Как заявила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина, форум является одним из ключевых событий в рамках подготовки к торжествам, среди которых крупные культурные мероприятия, археологические исследования, проведение конференций, выпуск книг.
"Работа, сделанная в ходе подготовки к юбилею, останется на века для следующих поколений", – подчеркнула Рыбкина.
Кроме того, она сообщила, что в рамках мероприятий, связанных с празднованием 500-летия оборонительных рубежей, министерством культуры Тульской области разработан туристический маршрут "Засечная черта", который включен в национальную программу детского туризма, реализующуюся по поручению президента РФ.
Также к открытию форума в атриуме музейно-выставочного комплекса Тульского кремля была представлена выставка, посвященная роли городов Засечной черты в становлении и укреплении российской государственности.
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500-летие Тульского кремляТульская область
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