Форум, посвященный истории Большой засечной черты, стартовал в Туле

Успенский собор (слева) и Богоявленский собор (Тульский государственный музей оружия) на территории Тульского кремля

МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. В Тульском кремле состоялось торжественное открытие форума "Большая засечная черта. Россия на переломе эпох". В нем принимают участие представители Российской академии наук, МГУ им. М.В.Ломоносова, Высшей школы экономики, а также музеев Москвы, Тулы, Рязани, Орла, Калуги, Зарайска и малых исторических городов Тульской области, сообщает официальный портал правительства региона.

В течение трех дней участники мероприятия обсудят подготовку к 500-летию Тульского кремля, историко-культурное наследие Большой засечной черты и туристический потенциал малых исторических городов региона и Центрального федерального округа.

Как заявила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина, форум является одним из ключевых событий в рамках подготовки к торжествам, среди которых крупные культурные мероприятия, археологические исследования, проведение конференций, выпуск книг.

"Работа, сделанная в ходе подготовки к юбилею, останется на века для следующих поколений", – подчеркнула Рыбкина.

Кроме того, она сообщила, что в рамках мероприятий, связанных с празднованием 500-летия оборонительных рубежей, министерством культуры Тульской области разработан туристический маршрут "Засечная черта", который включен в национальную программу детского туризма, реализующуюся по поручению президента РФ.