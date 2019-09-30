Политическая эффективность новых санкций США будет нулевой, считает эксперт

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Политическая эффективность новых санкций США против российских граждан и компаний будет нулевой, но жизнь попавшим под рестрикции это усложнит, считает программный директор Российского совета по международным делам и Международного дискуссионного клуба "Валдай" Иван Тимофеев.

Министерство финансов США в понедельник объявило о введении санкций против двух россиян и трех связанных, по мнению ведомства, с бизнесменом Евгением Пригожиным компаний за "вмешательство в выборы", под санкции также попали яхта и три самолета. Речь идет о якобы имевших место попытках повлиять на промежуточные выборы в конгресс в 2018 году. Как пояснили в минфине, "сегодняшние санкции увеличивают давление на уже находящегося под ними Евгения Пригожина", а также являются частью работы властей США по предотвращению иностранного вмешательства в выборы, в том числе в 2020 году.

"С точки зрения эффективности, влияния на Россию - нулевой эффект это все принесет. Это, прежде всего, символическая мера. Они показывают, что если считают кого-то виноватым во вмешательстве, они будут наказывать, но на Россию, на какое-то улучшение отношений, на какие-то уступки со стороны России это не повлияет и не может повлиять даже в теории", - заявил Тимофеев в комментарии РИА Новости.

Но у самих подсанкционных россиян сложности будут – возникнут проблемы с транзакциями за рубежом, с транзакциями в долларах, пояснил эксперт. В отношении яхты и самолетов возникнут проблемы со страхованием за рубежом, обслуживанием за рубежом, которые "будут, скорее всего, невозможны".

Отвечая на вопрос, насколько такие меры эффективны с точки зрения заявленной цели - повлиять на поведение иностранных акторов, предотвратить в будущем попытки иностранного вмешательства в выборы, эксперт отметил, что "эффективность их будет нулевая и даже отрицательная". "Они наоборот повышают враждебность в государствах, против кого они направлены. Естественно, ничего хорошего из этого не выходит, Советом безопасности ООН они не одобрены и странами-целями вообще считаются незаконными. Никакого политического эффекта не дадут", - добавил он.

Эксперт отметил при этом, что санкции "важны американцам во внутренней политике", кроме того, он отметил, что рестрикционные меры "очень эффективны в принуждении международного бизнеса следовать этим санкциям". "Страны поведение не меняют, а вот международный бизнес меняет. Если кто-то из санкционных лиц пойдет в банк, карточку даже получить, ему будет отказано. В этом отношении давление американцев на банки, логистические компании довольно эффективное. То есть тем, кто попал в списки, это жизнь усложняет, но политические дивиденды – отношения с Россией, с Ираном - они нулевые и даже отрицательные", - заявил эксперт.

После президентских выборов 2016 года в США Россию обвинили во вмешательстве в выборы. Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы разных странах, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.