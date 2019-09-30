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РИА Новости

Политическая эффективность новых санкций США будет нулевой, считает эксперт

20:00 30.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкМинистерство финансов США в Вашингтоне
Министерство финансов США в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Политическая эффективность новых санкций США против российских граждан и компаний будет нулевой, но жизнь попавшим под рестрикции это усложнит, считает программный директор Российского совета по международным делам и Международного дискуссионного клуба "Валдай" Иван Тимофеев.
Министерство финансов США в понедельник объявило о введении санкций против двух россиян и трех связанных, по мнению ведомства, с бизнесменом Евгением Пригожиным компаний за "вмешательство в выборы", под санкции также попали яхта и три самолета. Речь идет о якобы имевших место попытках повлиять на промежуточные выборы в конгресс в 2018 году. Как пояснили в минфине, "сегодняшние санкции увеличивают давление на уже находящегося под ними Евгения Пригожина", а также являются частью работы властей США по предотвращению иностранного вмешательства в выборы, в том числе в 2020 году.
"С точки зрения эффективности, влияния на Россию - нулевой эффект это все принесет. Это, прежде всего, символическая мера. Они показывают, что если считают кого-то виноватым во вмешательстве, они будут наказывать, но на Россию, на какое-то улучшение отношений, на какие-то уступки со стороны России это не повлияет и не может повлиять даже в теории", - заявил Тимофеев в комментарии РИА Новости.
Но у самих подсанкционных россиян сложности будут – возникнут проблемы с транзакциями за рубежом, с транзакциями в долларах, пояснил эксперт. В отношении яхты и самолетов возникнут проблемы со страхованием за рубежом, обслуживанием за рубежом, которые "будут, скорее всего, невозможны".
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
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Отвечая на вопрос, насколько такие меры эффективны с точки зрения заявленной цели - повлиять на поведение иностранных акторов, предотвратить в будущем попытки иностранного вмешательства в выборы, эксперт отметил, что "эффективность их будет нулевая и даже отрицательная". "Они наоборот повышают враждебность в государствах, против кого они направлены. Естественно, ничего хорошего из этого не выходит, Советом безопасности ООН они не одобрены и странами-целями вообще считаются незаконными. Никакого политического эффекта не дадут", - добавил он.
Эксперт отметил при этом, что санкции "важны американцам во внутренней политике", кроме того, он отметил, что рестрикционные меры "очень эффективны в принуждении международного бизнеса следовать этим санкциям". "Страны поведение не меняют, а вот международный бизнес меняет. Если кто-то из санкционных лиц пойдет в банк, карточку даже получить, ему будет отказано. В этом отношении давление американцев на банки, логистические компании довольно эффективное. То есть тем, кто попал в списки, это жизнь усложняет, но политические дивиденды – отношения с Россией, с Ираном - они нулевые и даже отрицательные", - заявил эксперт.
После президентских выборов 2016 года в США Россию обвинили во вмешательстве в выборы. Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы разных странах, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
Ранее минюст США в рамках продолжавшегося два года расследования "российского вмешательства" выдвинул обвинения 13 россиянам и трем компаниям в "сговоре против США" и "мошенничестве". Из физических лиц в обвинительное заключение были включены Евгений Пригожин, Михаил Быстров, Михаил Бурчик (известный также как Михаил Абрамов), Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков. Эти же физлица были внесены в санкции минфина США.
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