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РИА Новости
Культура

Коллектив "Ленкома" просит назначить худруком театра Марка Варшавера

20:01 30.09.2019 (обновлено: 08:23 01.10.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМарк Захаров
Марк Захаров
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Коллектив театра "Ленком" обратился к министру культуры России и департаменту культуры Москвы с просьбой назначить Марка Варшавера директором - худруком театра, сообщил РИА Новости глава общественного объединения "Столичный цех деятелей культуры" Лев Ланцман.
Художественный руководитель театра "Ленком", выдающийся режиссер, народный артист СССР Марк Захаров скончался 28 сентября.
Марк Варшавер в настоящее время является директором "Ленкома".
Марк Захаров руководил "Ленкомом" с 1973 года. Каждая постановка становилась событием в театральной жизни Москвы. В спектаклях "Юнона и Авось", "Тиль", "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "Жестокие игры", "Поминальная молитва" блистали Инна Чурикова, Александр Абдулов, Николай Караченцов, Елена Шанина, Александр Збруев, Евгений Леонов и другие известные актеры. Захаров также снял культовые советские фильмы "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Убить дракона", "Формула любви" и другие.
Марк Захаров
28 сентября, 21:10Культура
Изначально мэтр: умер великий режиссер Марк Захаров
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КультураТеатрНовости культурыЛенкомМарк ЗахаровИнна ЧуриковаНиколай Караченцов
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