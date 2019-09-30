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РИА Новости

В России хотят разрешить гражданам из СНГ регистрироваться как самозанятым

19:49 30.09.2019
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© РИА Новости / Нина ЗотинаБланк налоговой декларации
Бланк налоговой декларации
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Правительство РФ намерено разрешить гражданам из стран СНГ, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), использовать специальный налоговый режим для самозанятых, говорится в "Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", внесённых в Госдуму вместе с проектом бюджета РФ.
"В части налоговых мер предполагается присоединение ряда субъектов РФ к участию в эксперименте по применению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" (НПД), а также предоставление права применять НПД физическими лицами, являющимися гражданами стран СНГ, не являющимися членами ЕАЭС", - отмечается в документе.
Новый налоговый режим - так называемый налог на профессиональный доход - в качестве эксперимента введен с 1 января в четырех пилотных регионах: Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Предприниматели с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц и без наемных работников в указанных регионах могут установить на свой смартфон приложение "Мой налог" и платить через него 4% с доходов при работе с физлицами или 6% - с компаниями. Власти планируют расширить географию действия этого режима.
По состоянию на 12 сентября в качестве налогоплательщиков НПД зарегистрировались более 200 тысяч человек, также говорится в документе правительства.
Договор о ЕАЭС был подписан 29 мая 2014 года и вступил в силу 1 января 2015 года. Члены объединения - Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.
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