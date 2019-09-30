В России хотят разрешить гражданам из СНГ регистрироваться как самозанятым

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Правительство РФ намерено разрешить гражданам из стран СНГ, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), использовать специальный налоговый режим для самозанятых, говорится в "Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", внесённых в Госдуму вместе с проектом бюджета РФ.

"В части налоговых мер предполагается присоединение ряда субъектов РФ к участию в эксперименте по применению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" (НПД), а также предоставление права применять НПД физическими лицами, являющимися гражданами стран СНГ, не являющимися членами ЕАЭС", - отмечается в документе.

Новый налоговый режим - так называемый налог на профессиональный доход - в качестве эксперимента введен с 1 января в четырех пилотных регионах: Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Предприниматели с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц и без наемных работников в указанных регионах могут установить на свой смартфон приложение "Мой налог" и платить через него 4% с доходов при работе с физлицами или 6% - с компаниями. Власти планируют расширить географию действия этого режима.

По состоянию на 12 сентября в качестве налогоплательщиков НПД зарегистрировались более 200 тысяч человек, также говорится в документе правительства.