Россия готова рассматривать новые нефтяные проекты в Ираке

"Что касается Ирака - это страна, с которой у нас очень хорошее взаимодействие в области энергетики. Там реализуются проекты по разработке месторождений, и эти проекты предусматривают, безусловно, расширение участия российских компаний", - сказал министр в ответ на вопрос, готовы ли российские компании рассматривать участие в новых проектах в Ираке и, в частности, в Иракском Курдистане.