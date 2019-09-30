Россия готова рассматривать новые нефтяные проекты в Ираке

СОЧИ, 30 сен - РИА Новости. Российские компании готовы рассматривать участие в новых нефтяных проектах в Ираке, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
"Что касается Ирака - это страна, с которой у нас очень хорошее взаимодействие в области энергетики. Там реализуются проекты по разработке месторождений, и эти проекты предусматривают, безусловно, расширение участия российских компаний", - сказал министр в ответ на вопрос, готовы ли российские компании рассматривать участие в новых проектах в Ираке и, в частности, в Иракском Курдистане.
"Мы готовы там рассматривать, в том числе, и проекты, которые касаются других месторождений, если такие предложения будут взаимовыгодны и инвестиционно привлекательны", - добавил Новак.