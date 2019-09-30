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РИА Новости

В Совфеде оценили идею ввести санкции за нарушения устава Совета Европы

19:26 30.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Сергей Кисляк
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Сергей Кисляк
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Сергей Кисляк. Архивное фото
СТРАСБУРГ, 30 сен - РИА Новости. Замглавы Российской делегации в ПАСЕ, сенатор Сергей Кисляк, комментируя предложение Франции создать механизм привлечения к ответственности за нарушения устава Совета Европы, заявил, что пока рано говорить о реалистичности данной инициативы, ее ждёт серьёзное обсуждение.
Ранее Госсекретарь при французском МИД Амели де Моншален на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) предложила создать механизм привлечения к ответственности за нарушение государствами - членами устава Совета Европы, он может предусматривать введение санкций.
"Я считаю, что пока говорить рано, но предстоит еще серьёзный разговор, прежде чем эта форма станет приемлемой для всех", - заявил он журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать реалистичность этого предложения.
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Сергей КислякЕвропаПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
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