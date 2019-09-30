В Совфеде оценили идею ввести санкции за нарушения устава Совета Европы

СТРАСБУРГ, 30 сен - РИА Новости. Замглавы Российской делегации в ПАСЕ, сенатор Сергей Кисляк, комментируя предложение Франции создать механизм привлечения к ответственности за нарушения устава Совета Европы, заявил, что пока рано говорить о реалистичности данной инициативы, ее ждёт серьёзное обсуждение.

Ранее Госсекретарь при французском МИД Амели де Моншален на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) предложила создать механизм привлечения к ответственности за нарушение государствами - членами устава Совета Европы, он может предусматривать введение санкций.

"Я считаю, что пока говорить рано, но предстоит еще серьёзный разговор, прежде чем эта форма станет приемлемой для всех", - заявил он журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать реалистичность этого предложения.