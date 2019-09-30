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РИА Новости

Генерал Милли занял пост главы комитета начальников штабов США

19:23 30.09.2019
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© AP Photo / Lauren Victoria BurkeНачальник штаба американских сухопутных войск генерал Марк Милли. 2015 год
Начальник штаба американских сухопутных войск генерал Марк Милли. 2015 год
© AP Photo / Lauren Victoria Burke
ВАШИНГТОН, 30 сен – РАИ Новости. Новый председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли официально вступил в должность, он сменил на этом посту генерала Джозефа Данфорда.
Церемония приведения к присяге нового председателя объединенного комитета начальников штабов прошла на военной базе Форт-Майер в Виргинии в присутствии президента США Дональда Трампа. Милли принес присягу на Библии, которую держала его супруга, клятву своему преемнику зачитывал генерал Данфорд.
Милли был предложен на пост президентом Трампом в декабре 2018 года, когда занимавший этот пост с 2015 года генерал Джозеф Данфорд объявил о намерении уйти на пенсию. Сенат утвердил кандидатуру Милли в июле 2019 года.
Четырехзвездный генерал Милли, выпускник Принстона, с 2015 года возглавлял штаб сухопутных сил. Он прослужил в вооруженных силах США более 35 лет.
Генерал Джозеф Данфорд
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Марк МиллиДональд ТрампДжозеф ДанфордСШАВ мире
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