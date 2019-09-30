Генерал Милли занял пост главы комитета начальников штабов США

"Парадоксальное явление". Эксперт о словах Данфорда про "атаку" РФ на НАТО В Пентагоне заявили, что не ждут от России атаки на страны НАТО. Военный политолог Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что противоречивая траектория во внешней политике США заставляет серьезно нервничать государства Европы.