В Воронеже три человека пострадали в ДТП

ВОРОНЕЖ, 30 сен - РИА Новости. Три человека пострадали в столкновении двух автобусов и "Газели" в Воронеже, сообщает в понедельник главное управление МВД по региону.

"Сегодня примерно в 16.17 возле дома № 156 по Ленинскому проспекту 40-летний житель областного центра, управляя автобусом ПАЗ и следуя по маршруту №26а, по предварительным данным, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с пассажирским автобусом Neoplan под управлением 43-летнего мужчины, направлявшимся в Волгоград", - говорится в сообщении.

По данным полиции, после этого маршрутный автобус столкнулся с "Газелью".

"В результате ДТП в медучреждение доставили мужчину и двух женщин, находившихся в момент аварии в маршрутном ПАЗе", - сообщает полиция.

По ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.