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РИА Новости

В Воронеже три человека пострадали в ДТП

19:17 30.09.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
ВОРОНЕЖ, 30 сен - РИА Новости. Три человека пострадали в столкновении двух автобусов и "Газели" в Воронеже, сообщает в понедельник главное управление МВД по региону.
"Сегодня примерно в 16.17 возле дома № 156 по Ленинскому проспекту 40-летний житель областного центра, управляя автобусом ПАЗ и следуя по маршруту №26а, по предварительным данным, допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с пассажирским автобусом Neoplan под управлением 43-летнего мужчины, направлявшимся в Волгоград", - говорится в сообщении.
По данным полиции, после этого маршрутный автобус столкнулся с "Газелью".
"В результате ДТП в медучреждение доставили мужчину и двух женщин, находившихся в момент аварии в маршрутном ПАЗе", - сообщает полиция.
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
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Как пояснил РИА Новости представитель ГУМВД, Neoplan вез рабочих в Волгоград. Врезавшийся в него ПАЗ потом задом задел "Газель".
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