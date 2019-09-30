Минобороны опубликовало видео пуска ракеты "Тополь-М" с Плесецка

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало в твиттере видеозапись учебно-боевого пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М" с космодрома Плесецк.
#Видео На космодроме #Плесецк сегодня состоялся учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты #ТопольМ шахтного базирования https://t.co/FoMEHGcjTz #РВСН #ПускиРакет #МБР #Испытания #БоеваяПодготовка pic.twitter.com/s6owT9WunK— Минобороны России (@mod_russia) 30 сентября 2019 г.
В ролике продолжительностью чуть более минуты с нескольких ракурсов показан момент выхода ракеты из шахты.
Как уточнили в ведомстве, эквивалент боевого блока прибыл в заданную точку на Камчатке.
Запуск провели для того, чтобы подтвердить летно-технические характеристики комплекса.
"Тополь-М" — ракетный комплекс стратегического назначения, разработанный в конце 1980-х — начале 1990-х годов. В шахтном варианте базирования принят на вооружение в 2000 году.