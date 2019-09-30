Минобороны опубликовало видео пуска ракеты "Тополь-М" с Плесецка

Учебно-боевой пуск баллистической ракеты "Тополь-М" с космодрома Плесецк в Архангельской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного Министерством обороны

Учебно-боевой пуск баллистической ракеты "Тополь-М" с космодрома Плесецк в Архангельской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного Министерством обороны

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало в твиттере видеозапись учебно-боевого пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М" с космодрома Плесецк.

В ролике продолжительностью чуть более минуты с нескольких ракурсов показан момент выхода ракеты из шахты.

Как уточнили в ведомстве, эквивалент боевого блока прибыл в заданную точку на Камчатке.

Запуск провели для того, чтобы подтвердить летно-технические характеристики комплекса.