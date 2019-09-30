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РИА Новости

Минобороны опубликовало видео пуска ракеты "Тополь-М" с Плесецка

19:13 30.09.2019 (обновлено: 20:00 30.09.2019)
16570
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкУчебно-боевой пуск баллистической ракеты "Тополь-М" с космодрома Плесецк в Архангельской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного Министерством обороны
Учебно-боевой пуск баллистической ракеты Тополь-М с космодрома Плесецк в Архангельской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного Министерством обороны
© Министерство обороны РФ
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Учебно-боевой пуск баллистической ракеты "Тополь-М" с космодрома Плесецк в Архангельской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного Министерством обороны
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало в твиттере видеозапись учебно-боевого пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М" с космодрома Плесецк.
В ролике продолжительностью чуть более минуты с нескольких ракурсов показан момент выхода ракеты из шахты.
Как уточнили в ведомстве, эквивалент боевого блока прибыл в заданную точку на Камчатке.
Запуск провели для того, чтобы подтвердить летно-технические характеристики комплекса.
"Тополь-М" — ракетный комплекс стратегического назначения, разработанный в конце 1980-х — начале 1990-х годов. В шахтном варианте базирования принят на вооружение в 2000 году.
Логотип корпорации Роскосмос
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Плесецк (космодром)Министерство обороны РФРоссияБезопасность
Популярные комментарии
Да мы и так знаем, что у нас самые лучшие ракеты. Когда у нас опубликуют видео выезда нормальной машины с конвейера Тольяттинского автозавода? Вот это будет новость...
30 сентября, 20:31
Константин Иванов
13320239
А вообще, каждому своё - кому то атомные станции и космические ракеты делать, а кому то гамбургеры и бытовой ширпотреб....
30 сентября, 21:07
Андрей Саксонов
4311003
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