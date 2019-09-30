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РИА Новости
Война в Сирии

В МИД заявили об уничтожении в Сирии группировок ИГ* и "Ан-Нусра*"

19:11 30.09.2019 (обновлено: 19:15 30.09.2019)
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкРазрушенные и поврежденные здания в Алеппо в результате военных действий
Разрушенные и поврежденные здания в Алеппо в результате военных действий
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Разрушенные и поврежденные здания в Алеппо в результате военных действий. Архивное фото
ООН, 30 сен - РИА Новости. Главные силы запрещенных в России террористических группировок ИГ и "Джебхат ан-Нусра" в Сирии уничтожены, но борьбу с очагами терроризма в стране, в том числе в Идлибе, надо продолжать, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Сирийский народ одержал, в том числе при поддержке России, решающую победу над терроризмом. Сегодня главные силы ИГИЛ*, "Джебхат ан-Нусры*", как бы она не называлась, и других террористических группировок, признанных таковыми СБ ООН, уничтожены. Но искоренение террористов, включая такой крупный очаг как Идлиб, должно быть продолжено при максимальной заботе о жизни и безопасности мирных жителей", - заявил Вершинин на заседании СБ ООН.
* Запрещенные в России террористические группировки
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииВойна в СирииИсламское государствоМИД РФСирияРоссия
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