В МИД заявили об уничтожении в Сирии группировок ИГ* и "Ан-Нусра*"

ООН, 30 сен - РИА Новости. Главные силы запрещенных в России террористических группировок ИГ и "Джебхат ан-Нусра" в Сирии уничтожены, но борьбу с очагами терроризма в стране, в том числе в Идлибе, надо продолжать, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Сирийский народ одержал, в том числе при поддержке России, решающую победу над терроризмом. Сегодня главные силы ИГИЛ*, "Джебхат ан-Нусры*", как бы она не называлась, и других террористических группировок, признанных таковыми СБ ООН, уничтожены. Но искоренение террористов, включая такой крупный очаг как Идлиб, должно быть продолжено при максимальной заботе о жизни и безопасности мирных жителей", - заявил Вершинин на заседании СБ ООН.