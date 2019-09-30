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РИА Новости

В России зафиксировали дефицит новых iPhone

19:03 30.09.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкНовый смартфон компании Apple в руках покупателя
Новый смартфон компании Apple в руках покупателя
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Новый смартфон компании Apple в руках покупателя. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Крупнейшие российские ритейлеры фиксируют повышенный спрос на новые смартфоны iPhone, а в ряде случаев - дефицит дорогих моделей, рассказали РИА Новости в компаниях.
Apple 10 сентября представила три новых смартфона - iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Предзаказы на них стартовали в России с 18 сентября (в других странах - с 13 сентября), продажи начались 20 сентября одновременно с другими странами. Самый дорогой смартфон - iPhone 11 Pro Max с объемом памяти 512 гигабайт стоит 131,99 тысячи рублей.
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Ритейлеры еще на старте продаж сообщали о кратном увеличении спроса на новинки по сравнению с прошлым годом. По прошествии более недели интерес к новинкам не утих.
Как рассказала представитель re:Store Людмила Семушина, на сегодня в магазинах сети есть недостаток телефонов моделей Pro с объемом памяти 256 Гб и 512 Гб, особенно в цветах серый космос и зеленый. "В свободной продаже нет никаких телефонов – все разбирают. Надеемся, что в течение 2-4 недель рынок насытится и спрос сравняется с предложением", - сказала Семушина.
В пресс-службе "М.Видео-Эльдорадо" рассказали, что из-за высокого спроса на старте продаж некоторые модели в отдельных городах могут быть временно недоступны для покупки, однако новые поставки идут практически ежедневно. В компании рекомендовали отслеживать обновления на сайте. "В первые дни спрос на новую линейку iPhone в магазинах "М.Видео" и "Эльдорадо" вчетверо превысил продажи iPhone XS", - добавили в компании.
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В розничной сети МТС спрос на Pro-версии действительно оказался выше ожидаемого, рассказали в компании. "В нашей сети почти вся первая партия уже реализована. Особенно большой популярностью пользовались модели на 512 ГБ. Они закончились первыми. Также мало осталось гаджетов темно-зеленого и серого цвета — это наиболее популярные цвета в новой линейке iPhone", - сказал пресс-секретарь МТС Алексей Меркутов.
По его словам, в данный момент в онлайн-магазине МТС для покупки доступны обычные iPhone 11. В наличии есть Pro-версии с минимальным объемом памяти, а также некоторые модели золотистого и серебристого цвета — эти расцветки пользуются наименьшим спросом среди покупателей. "Все остальные варианты быстро заканчиваются", - сказал Меркутов.
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В салонах "Билайн" дефицит есть только по моделям с большим объемам памяти - iPhone Pro и Pro Max (256 и 515 Гб) новых ярких расцветок, рассказала представитель компании Екатерина Казаченко. "По остальным моделям и объемам памяти дефицит не наблюдается. Приобрести новые смартфоны iPhone можно как в магазинах, так и в интернет-магазине "Билайн" по всей России", - добавила она.
"В настоящий момент мы наблюдаем высокий спрос на некоторые модели новых iPhone 11, например, на модели объемом памяти 512 Гб. Мы уверены, что удовлетворим этот спрос в течение нескольких дней. Мы получаем поставку новых iPhone 11 ежедневно", - сказал директор по продажам компании "Связной" Михаил Комков. Он добавил, что продажи новых iPhone 11 в "Связном" и Cstore в 2 раза превышают продажи новинок от Apple в 2018 году .
Коммерческий директор "Мегафона" Влад Вольфсон сообщил, что в салонах оператора продажи новых iPhone в 2,5 раза превышают продажи прошлого года. "Поставки идут планомерно и еженедельно. Наибольшим спросом в сети салонов "МегаФона" и при покупке на сайте пользуются IPhone новой серии в зеленом цвете", - отметил он.
Покупательница в магазине re:Store на Тверской улице в Москве, где начались продажи новых iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. 20 сентября 2019
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Михаил КомковМегафонApple iPhoneAppleМТСРоссияТехнологииЭкономика
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