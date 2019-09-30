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РИА Новости

Врач объяснил, в каком случае антибиотики опасны

18:58 30.09.2019
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© Fotolia / nitoТаблетки
Таблетки
© Fotolia / nito
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Прием антибиотиков без назначения врача может серьезно навредить здоровью, заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи Департамента здравоохранения Москвы, главврач поликлиники № 121 Андрей Тяжельников.
Он отметил, что у таких лекарств много побочных эффектов: угнетение функции печени и почек, аллергические реакции, снижение иммунитета, дисбаланс микрофлоры желудка и слизистых оболочек в организме.
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Кроме того, неоправданный прием антибиотиков приводит к тому, что заболевания становятся устойчивыми к этим препаратам, добавил Тяжельников.
"Нередки случаи, когда антибиотики становятся бессильны к болезням, против которых они и были созданы", — сообщается на сайте столичного депздрава.
Врач объяснил, что лекарства группы антибиотиков назначают при заболеваниях, спровоцированных микробами. А потому их прием при вирусных инфекциях абсолютно бесполезен.
"Исключение составляют случаи, когда вслед за ОРВИ начинают активно размножаться болезнетворные бактерии. Такое явление называется суперинфекцией", — говорится в сообщении.
Тяжельников заметил, что среди различных типов ОРВИ грипп может привести к довольно опасным осложнениям. По словам медика, самым эффективным способом защиты против него считается своевременная вакцинация.
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