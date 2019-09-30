Врач объяснил, в каком случае антибиотики опасны

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Прием антибиотиков без назначения врача может серьезно навредить здоровью, заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи Департамента здравоохранения Москвы, главврач поликлиники № 121 Андрей Тяжельников.

Он отметил, что у таких лекарств много побочных эффектов: угнетение функции печени и почек, аллергические реакции, снижение иммунитета, дисбаланс микрофлоры желудка и слизистых оболочек в организме.

Кроме того, неоправданный прием антибиотиков приводит к тому, что заболевания становятся устойчивыми к этим препаратам, добавил Тяжельников.

"Нередки случаи, когда антибиотики становятся бессильны к болезням, против которых они и были созданы", — сообщается на сайте столичного депздрава.

Врач объяснил, что лекарства группы антибиотиков назначают при заболеваниях, спровоцированных микробами. А потому их прием при вирусных инфекциях абсолютно бесполезен.

"Исключение составляют случаи, когда вслед за ОРВИ начинают активно размножаться болезнетворные бактерии. Такое явление называется суперинфекцией", — говорится в сообщении.