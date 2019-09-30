Кузнецова встретилась с родными российских детей, находящихся в Сирии

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 4 июня 2019

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова встретилась с родственниками детей из России, находящихся в тюрьмах и лагерях Сирии, говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена.

В минувшую пятницу в МИД России состоялось очередное заседание рабочей группы под председательством спецпредставителя президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаила Богданова и уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой, где были намечены конкретные шаги для завершения их репатриации из САР.

"Родственники детей, находящихся в Сирии, пришли на прием к уполномоченному при президенте РФ по правам ребенку Анне Кузнецовой. Они поделились своими переживаниями по поводу возращения детей на Родину, а также предложили свою помощь в этом деле", - говорится в сообщении.

Уполномоченный подчеркнула, что на данном этапе родственники должны предоставить максимально точную информацию о детях.

"Мы продолжаем поиски российских детей в лагерях, тюрьмах и приютах Сирии. Чем больше у нас информации на руках о наших детях, тем больше шансов на скорое решение вопросов. Работа не прекращается, ежедневно ведутся переговоры, проводятся встречи. Уже намечены конкретные шаги, которые необходимо предпринять для репатриации детей из Сирии. Мы очень надеемся, что те трудности, с которыми мы сталкиваемся ежедневно при организации работы, будут разрешаться как можно скорее", - сказала Кузнецова.