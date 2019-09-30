Суд обязал "Дождь" опровергнуть порочащие московское метро сведения

МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы признал несоответствующими действительности, порочащими деловую репутацию ГУП "Московский метрополитен" сведения, распространенные телеканалом "Дождь", и обязал ответчика их опровергнуть, следует из опубликованной резолютивной части решения суда.

"Дождь" должен опровергнуть несколько утверждений, содержащихся в видеосюжете и текстовой публикации на сайте под названием "Кто захватил московское метро, и как машинистов заставляют ездить на неисправных составах"/"Деньги подземелья". Кроме того, суд обязал удалить эти публикации с сайта.

В материалах, вышедших в сентябре 2018 года, со ссылкой на сотрудников метро говорилось, в частности, о том, что машинистов заставляют работать на неисправных поездах, сотрудникам не платят за сверхурочную работу и не обеспечивают рабочим инструментом.

Кроме телеканала, ответчиками по иску стали автор репортажа Ксения Назарова, а также сотрудники метрополитена Николай Гостев и Александр Рудаков, которые в судебном акте названы "лицами, являющимися источником информации". Этих соответчиков суд обязал написать и передать телеканалу утвержденные судебным решением тексты опровержений.

Суд удовлетворил также требование истца о взыскании с ответчиков астрента – судебного штрафа за неисполнение решения суда. Так, в случае неисполнения судебного акта, начиная с 16-го по 20-й день с даты вступления в законную силу решения суда, "Дождь" должен будет выплатить метрополитену 300 тысяч рублей в день, с 21-го по 25-й день - 500 тысяч рублей в день; с 26-го дня - 600 тысяч рублей в день.

Если решение не исполнят остальные ответчики, они будут вынуждены платить истцу по 5 тысяч рублей в неделю, начиная с 11-го дня с даты вступления судебного акта в законную силу.