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РИА Новости

Суд обязал "Дождь" опровергнуть порочащие московское метро сведения

18:51 30.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип телеканала "Дождь"
Логотип телеканала Дождь
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы признал несоответствующими действительности, порочащими деловую репутацию ГУП "Московский метрополитен" сведения, распространенные телеканалом "Дождь", и обязал ответчика их опровергнуть, следует из опубликованной резолютивной части решения суда.
"Дождь" должен опровергнуть несколько утверждений, содержащихся в видеосюжете и текстовой публикации на сайте под названием "Кто захватил московское метро, и как машинистов заставляют ездить на неисправных составах"/"Деньги подземелья". Кроме того, суд обязал удалить эти публикации с сайта.
В материалах, вышедших в сентябре 2018 года, со ссылкой на сотрудников метро говорилось, в частности, о том, что машинистов заставляют работать на неисправных поездах, сотрудникам не платят за сверхурочную работу и не обеспечивают рабочим инструментом.
Кроме телеканала, ответчиками по иску стали автор репортажа Ксения Назарова, а также сотрудники метрополитена Николай Гостев и Александр Рудаков, которые в судебном акте названы "лицами, являющимися источником информации". Этих соответчиков суд обязал написать и передать телеканалу утвержденные судебным решением тексты опровержений.
Арбитражный суд Москвы. Архивное фото
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Суд удовлетворил также требование истца о взыскании с ответчиков астрента – судебного штрафа за неисполнение решения суда. Так, в случае неисполнения судебного акта, начиная с 16-го по 20-й день с даты вступления в законную силу решения суда, "Дождь" должен будет выплатить метрополитену 300 тысяч рублей в день, с 21-го по 25-й день - 500 тысяч рублей в день; с 26-го дня - 600 тысяч рублей в день.
Если решение не исполнят остальные ответчики, они будут вынуждены платить истцу по 5 тысяч рублей в неделю, начиная с 11-го дня с даты вступления судебного акта в законную силу.
Решение суда первой инстанции вступит в силу через месяц, если до этого на него не будет подана апелляционная жалоба. В противном случае судебный акт вступит в силу после рассмотрения апелляции.
Генеральный директор телеканала Дождь Наталья Синдеева перед допросом в Следственном комитете России
10 сентября, 13:53РИА Новости
Гендиректор "Дождя" рассказала о допросе в СК
13011006
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Дождь (телеканал)МоскваМосковский метрополитенПроисшествия
Популярные комментарии
дождь видимо богат и может себе позволить роскошь оболгат метро, еще бы так с тех, кто писал про яды и бомбежки в Сирии, отравленного предателя в Англии и т.д.
30 сентября, 18:59
ПВПутин В.В. наш Президент
2400005
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