Зеленский выступил против расследований по приказам из-за границы

КИЕВ, 30 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не выполняет "команд" других государств, в частности, не ведет расследований по их запросам.
Разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского оказался в центре внимания после публикаций в СМИ о том, что сотрудник разведки счел его тревожным и направил жалобу своему руководству. В среду была обнародована расшифровка телефонного разговора, а в четверг и сама жалоба. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, и дела самого Хантера Байдена.
"Я могу еще раз повторить. Я понимаю, что это сегодня в средствах массовой информации такая информационная бомба. Но я хочу всем напомнить, что у нас очень много уголовных дел… Мы с вами независимая страна. То есть никаких команд мы не выполняем. У нас команда одна: служить Украине", - заявил Зеленский, отвечая на вопрос, начала или планирует ли начать Украина какое-то расследование по "делу Байдена". Слова украинского лидера приводит агентство УНИАН.
Также Зеленский заявил, что у него было два телефонных разговора с Трампом. "Первый - после моей победы на выборах президента Украины, он меня поздравил. А второй разговор - вы его видели. Всё", - заявил украинский президент.
Демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника - Байдена. Трамп обвинения отрицает.
Между тем, уже появились не подтвержденные официально сообщения о том, что упомянутый в жалобе спецпредставитель США по Украине Курт Волкер покинул свою должность. Кроме того, демократы в рамках парламентского расследования вызвали повестками для дачи показаний госсекретаря США Майка Помпео, Курта Волкера, а также адвоката Трампа Руди Джулиани, игравшего, по словам автора анонимной жалобы, ключевую роль в реализации пожеланий президента.