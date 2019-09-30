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РИА Новости

Зеленский выступил против расследований по приказам из-за границы

18:49 30.09.2019 (обновлено: 04:40 01.10.2019)
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
КИЕВ, 30 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не выполняет "команд" других государств, в частности, не ведет расследований по их запросам.
Разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского оказался в центре внимания после публикаций в СМИ о том, что сотрудник разведки счел его тревожным и направил жалобу своему руководству. В среду была обнародована расшифровка телефонного разговора, а в четверг и сама жалоба. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, и дела самого Хантера Байдена.
Президент США Дональд Трамп во время 74й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
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Донос или после. Кляузе на Трампа дали ход до того, как она появиласьПосле провала спецпрокурора Мюллера руки у противников Трампа так и не перестали чесаться. Вот и решили чесать в другом месте, коль с Россией не получилось.
"Я могу еще раз повторить. Я понимаю, что это сегодня в средствах массовой информации такая информационная бомба. Но я хочу всем напомнить, что у нас очень много уголовных дел… Мы с вами независимая страна. То есть никаких команд мы не выполняем. У нас команда одна: служить Украине", - заявил Зеленский, отвечая на вопрос, начала или планирует ли начать Украина какое-то расследование по "делу Байдена". Слова украинского лидера приводит агентство УНИАН.
Также Зеленский заявил, что у него было два телефонных разговора с Трампом. "Первый - после моей победы на выборах президента Украины, он меня поздравил. А второй разговор - вы его видели. Всё", - заявил украинский президент.
Демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника - Байдена. Трамп обвинения отрицает.
Юрий Луценко
Вчера, 11:15Сказано в эфире
Эксперт рассказал, у кого "козырные карты" в американо-украинском торгеБывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о давлении со стороны адвоката Дональда Трампа. Какие цели преследует это заявление, объяснил в эфире радио Sputnik политолог Сергей Козлов.
Между тем, уже появились не подтвержденные официально сообщения о том, что упомянутый в жалобе спецпредставитель США по Украине Курт Волкер покинул свою должность. Кроме того, демократы в рамках парламентского расследования вызвали повестками для дачи показаний госсекретаря США Майка Помпео, Курта Волкера, а также адвоката Трампа Руди Джулиани, игравшего, по словам автора анонимной жалобы, ключевую роль в реализации пожеланий президента.
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Майк ПомпеоДональд ТрампВладимир ЗеленскийСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Правильно, пусть Трамп теперь дрожит .зная какая сила в руках Зеленского...Надо было еще в портрет Трампа плюнуть для убедительности, что бы всем показать полную независимость.
30 сентября, 19:35
Vladidmir Kanygin
13491004
Говоришь - не ведёт расследований "по команде"? Мол, мы независимая страна? А вот эти слова из стенограммы телефонного разговора с Трампом - "... так что мы позаботимся об этом и займемся расследованием по этому делу" - разве не отработка данной команды? Смешно. И противно смотреть на жалкую попытку оправдать свою полную некомпетентность в политике.
30 сентября, 19:24
Владимир Белогорский
2630003
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