Первый космонавт ОАЭ рассказал, как изменился внешне в космосе

ДОХА, 30 сен - РИА Новости. Первый космонавт ОАЭ Хазза аль-Мансури, который прибыл на МКС на прошлой неделе, рассказал, что с его телом за пять дней пребывания в космосе произошли изменения.
"Много изменений произошло с моим телом, размер моей головы увеличился из-за прилива жидкости. Мое обоняние также изменилось. Но я начал приспосабливаться и привыкать к этому", - рассказал аль-Мансури во время сеанса видеосвязи со студентами, которые собрались в Космическом центре имени Мухаммеда бен Рашида в Дубае.
Он сообщил, что побывал во всех отсеках МКС и снял видеоролик о станции.
"Я буду рад показать вам вскоре первое видео о станции на арабском языке", - сказал космонавт, отметив, что "самая прекрасная вещь на станции - это невесомость".
Экипаж МКС в составе россиянина Олега Скрипочки, американки Джессики Меир и первого космонавта Объединенных Арабских Эмиратов Хазза аль-Мансури отправился на Международную космическую станцию с космодрома Байконур 25 сентября. Там аль-Мансури проведет восемь дней. Возвращение аль-Мансури на корабле "Союз МС-12" вместе с россиянином Алексеем Овчининым и американцем Ником Хейгом намечается на 3 октября.