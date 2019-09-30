Первый космонавт ОАЭ рассказал, как изменился внешне в космосе

ДОХА, 30 сен - РИА Новости. Первый космонавт ОАЭ Хазза аль-Мансури, который прибыл на МКС на прошлой неделе, рассказал, что с его телом за пять дней пребывания в космосе произошли изменения.

"Много изменений произошло с моим телом, размер моей головы увеличился из-за прилива жидкости. Мое обоняние также изменилось. Но я начал приспосабливаться и привыкать к этому", - рассказал аль-Мансури во время сеанса видеосвязи со студентами, которые собрались в Космическом центре имени Мухаммеда бен Рашида в Дубае.

Он сообщил, что побывал во всех отсеках МКС и снял видеоролик о станции.

"Я буду рад показать вам вскоре первое видео о станции на арабском языке", - сказал космонавт, отметив, что "самая прекрасная вещь на станции - это невесомость".