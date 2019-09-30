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РИА Новости

Роухани сообщил о важном шаге в подготовке встречи по ядерной сделке с США

18:42 30.09.2019 (обновлено: 18:43 30.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский Президент Ирана Хасан Рухани на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
 Президент Ирана Хасан Рухани на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
© РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГЕРАН, 30 сен – РИА Новости. По вопросу о подготовке формата обсуждений ядерной сделки, предполагающего участие США, был сделан важный шаг, заявил в понедельник президент Ирана Хасан Роухани.
"Министры (иностранных дел стран-членов ядерной сделки – ред.) в формате группы "4+1" (Россия, Китай, Франция, Британия и Германия) провели обсуждения, была осуществлена подготовка ко встрече в формате "5+1" (те же страны, только с США – ред.), по чему все стороны смогли договориться", - сказал Роухани.
По его словам, рамки встречи в подобном формате были согласованы "семью странами", однако он не назвал, какими. "По моему убеждению, был предпринят важный шаг.., который может получить развитие и в другой форме", - отметил президент Ирана, чьи слова были опубликованы на его сайте.
Он добавил, что ядерный вопрос необходимо вернуть в законное, международное русло, "подтолкнув других к покаянию".
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Постпред РФ рассказал об иранской ядерной сделке и "нелогичных" США
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи ранее заявлял, что без "покаяния" США встреча Вашингтона и Тегерана в прежнем формате "5+1" по ядерной сделке невозможна. В то же время в Иране исключали возможность встречи с представителями США в двустороннем формате.
Президент Ирана по итогам визита в Нью-Йорк сообщил, что лидеры Британии, Франции и ФРГ настаивали на переговорах с президентом США Дональдом Трампом, указывая, что США могут таким образом снять санкции против Ирана. Однако Иран вновь настоял на том, что Вашингтон должен снять ограничения против Тегерана до переговоров, поскольку, как отмечал Роухани, результаты этих переговоров предугадать трудно. По словам Роухани, если США снимут санкции, он будет готов "через час" вести переговоры в формате, где будут присутствовать представители Вашингтона.
Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что Тегеран в качестве условия переговоров ставил снятие санкций, однако он отказал, в то же время Трамп не сообщил, обещал ли он снять санкции в случае, если переговоры с Тегераном произойдут, как об этом говорили, по словам Роухани, европейские лидеры.
Карин Кнайсль
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Приостановка Ираном участия в ядерной сделкеВыход США из ядерной сделки по ИрануХасан РоуханиДональд ТрампАли ХаменеиИранСШАВ мире
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