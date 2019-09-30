Приближение тайфуна "Митаг" вызвало рекордные за 50 лет ливни на юге Японии

ТОКИО, 30 сен – РИА Новости. Приближение к японским островам мощного тайфуна "Митаг", унесшего жизни не менее 19 человек на Филиппинах, вызвало рекордные за последние 50 лет осадки на островах Яэяма в южной префектуре Окинава, свидетельствуют данные метеорологической станции на острове Исигаки.

"В населенном пункте Такетоми префектуры Окинава зафиксированы рекордные по силе ливни за последние 50 лет", - говорится в сообщении метеорологов.

По данным на 22.40 по местному времени (16.40 мск), скорость выпадения осадков составила 120 миллиметров в час. Специалисты говорят о повышенном риске оползней и подтоплений в регионе и призывают местных жителей предпринять необходимые меры безопасности.

По данным Главного метеорологического агентства Японии, в настоящее время тайфун находится к западу от Окинавы. Давление в центре тайфуна составляет 965 гектопаскалей. Скорость ветра в центре – 40 метров в секунду, при порывах – до 55. Высота волн на море может достигать 10 метров.

Как ожидается, в ночь с понедельника на вторник он затронет острова префектуры Окинава и западное побережье Японии, а затем выйдет к Корейскому полуострову. Далее циклон вновь изменит направление и, сдвинувшись восточнее, обрушится к концу недели на западное побережье главного острова Японии Хонсю.