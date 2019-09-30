СК раскрыл подробности гибели первокурсника в Уфе во время физкультуры

УФА, 30 сен — РИА Новости. В СК по Башкирии рассказали подробности гибели 17-летнего первокурсника техникума во время занятия по физкультуре 27 сентября.
В ведомстве сообщили, что во время пробежки в сквере имени Маяковского студент почувствовал недомогание и потерял сознание. Приехавшая скорая помощь госпитализировала подростка, но врачи не смогли его реанимировать. В больнице зафиксировали смерть молодого человека.
"Проводится судебно-медицинская экспертиза, изучается состояние здоровья студента на момент происшествия, опрашиваются очевидцы, члены семьи погибшего, учащиеся и педагоги техникума", — добавили в СК.
Следователи дадут правовую оценку действиям всех причастных и ответственных лиц.