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РИА Новости

СК раскрыл подробности гибели первокурсника в Уфе во время физкультуры

18:30 30.09.2019 (обновлено: 18:56 30.09.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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УФА, 30 сен — РИА Новости. В СК по Башкирии рассказали подробности гибели 17-летнего первокурсника техникума во время занятия по физкультуре 27 сентября.
В ведомстве сообщили, что во время пробежки в сквере имени Маяковского студент почувствовал недомогание и потерял сознание. Приехавшая скорая помощь госпитализировала подростка, но врачи не смогли его реанимировать. В больнице зафиксировали смерть молодого человека.
"Проводится судебно-медицинская экспертиза, изучается состояние здоровья студента на момент происшествия, опрашиваются очевидцы, члены семьи погибшего, учащиеся и педагоги техникума", — добавили в СК.
Следователи дадут правовую оценку действиям всех причастных и ответственных лиц.
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