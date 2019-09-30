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РИА Новости

Советник Могерини заявил об ответственности Евросоюза перед Ираном

18:23 30.09.2019
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© AP Photo / Vahid SalemiМужчина с флагами Ирана
Мужчина с флагами Ирана
© AP Photo / Vahid Salemi
Мужчина с флагами Ирана. Архивное фото
СОЧИ, 30 сен - РИА Новости. Евросоюз должен делать больше для Ирана, равно как Россия, Китай и международное сообщество, также стороны должны приложить больше усилий для сохранения СВПД, заявила РИА Новости специальный советник главы дипломатии ЕС Федерики Могерини Натали Точчи.
"Важно подчеркнуть, что в ядерном соглашении по Ирану были не только американцы, европейцы и иранцы, но также русские, китайцы и международное сообщество. Ясно, что у европейцев есть определенная ответственность в этом плане. Однако имело место нарушение соглашения со стороны США. Дело не в том, могут ли европейцы компенсировать убытки Ирану. Конечно, европейцы должны сделать больше в этом направлении. Однако я бы добавила - и русские, и китайцы, и международное сообщество также должны сделать больше в этом направлении. И более того - это необходимо делать вместе", - сказала Точчи в беседе с РИА Новости на полях ХVI Ежегодного заседания клуба "Валдай" в Сочи.
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Дипломат подчеркнула, что все стороны должны приложить достаточно усилий, чтобы быть уверенными в том, что соглашение не рухнет окончательно, и ждать изменений в политике США в отношении договора.
"Сейчас нужно попытаться выждать время", - добавила она.
В середине 2015 года "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики.
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Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе - Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что назвал "стратегическим терпением". Отказ от выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе в первый этап касался запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Третий этап начался 6 сентября: тогда Иран заявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями СВПД.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Федерика МогериниЕвросоюзВеликобританияРоссияИранСШАВ мире
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