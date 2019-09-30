Советник Могерини заявил об ответственности Евросоюза перед Ираном

"Важно подчеркнуть, что в ядерном соглашении по Ирану были не только американцы, европейцы и иранцы, но также русские, китайцы и международное сообщество. Ясно, что у европейцев есть определенная ответственность в этом плане. Однако имело место нарушение соглашения со стороны США. Дело не в том, могут ли европейцы компенсировать убытки Ирану. Конечно, европейцы должны сделать больше в этом направлении. Однако я бы добавила - и русские, и китайцы, и международное сообщество также должны сделать больше в этом направлении. И более того - это необходимо делать вместе", - сказала Точчи в беседе с РИА Новости на полях ХVI Ежегодного заседания клуба "Валдай" в Сочи.