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РИА Новости

Юрист объяснил, почему суд назначил Устинову условный срок

18:22 30.09.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАктер Павел Устинов
Актер Павел Устинов
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Актер Павел Устинов
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Зачастую суды в России по части 1 статьи 318 УК РФ, по которой осуждён актёр Павел Устинов, назначают условные сроки, хотя статье предусмотрены и другие виды наказания, заявил РИА Новости адвокат, эксперт по правовым вопросам общероссийского движения "Сильная Россия" Янис Юкша.
Ранее Тверской суд признал актера Павла Устинова виновным в "применении насилия" к представителю власти на несанкционированной акции 3 августа в центре Москвы. Омоновец в ходе задержания Устинова вывихнул плечо и провел несколько недель в больнице. После того, как в защиту актера выступили многие публичные люди, прокуратура попросила заменить реальный срок условным. Сам Устинов заявил, что "ничего не скандировал, просто стоял, хотел позвонить другу", и в этот момент его начали задерживать. Мосгорсуд в понедельник поменял наказание актеру Павлу Устинову с 3,5 лет в колонии на один год условного заключения.
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"Изначальный приговор суда, 3,5 года колонии, и запечатленные на видео действия, с моей точки зрения, не соответствуют друг другу. В данном случае, даже если насилие применялось, то это часть 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни), а не вторая - применение насилия, опасного для жизни или здоровья", - рассказал собеседник агентства.
При этом эксперт подчеркнул, что несмотря на то, что часть 1 данной статьи предусматривает и штрафы, и принудительные работы, правоприменительная практика в России на сегодняшний день сложилась так, что чаще всего судьи назначают условные сроки.
Также Юкша считает, что свою роль в деле Устинова сыграло и привлечение общественного внимания к данному делу, в том числе и к "чрезмерно суровому", по его мнению, наказанию.
"Профессионализм судов первой инстанции оставляет желать лучшего и зачастую их решения вызывают оторопь – судьи выносят такие странные решения, что только в апелляции удается их привести к законному виду. Отказ в ходатайстве о приложении видео говорит только об одном – суд не захотел разбираться в произошедшем", - заключил эксперт.
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Дело Павла УстиноваПавел УстиновМосковский городской судРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Юрист решил разжевать шлак, чтобы доказать его съедобность. Не знает видимо, что невиновным вообще никаких наказаний законом не предусмотрено.
30 сентября, 18:58
IIfifay
2400002
Новая статья УК РФ: "За стояние не в том месте, не в то время, и в подозрительной одежде, а, так же, с утыканием в смартфон, полагается наказание от 1 года условно до 3.5 лет концлагеря.".
30 сентября, 22:23
Макс Патриот
810001
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