Юрист объяснил, почему суд назначил Устинову условный срок

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Зачастую суды в России по части 1 статьи 318 УК РФ, по которой осуждён актёр Павел Устинов, назначают условные сроки, хотя статье предусмотрены и другие виды наказания, заявил РИА Новости адвокат, эксперт по правовым вопросам общероссийского движения "Сильная Россия" Янис Юкша.

Ранее Тверской суд признал актера Павла Устинова виновным в "применении насилия" к представителю власти на несанкционированной акции 3 августа в центре Москвы. Омоновец в ходе задержания Устинова вывихнул плечо и провел несколько недель в больнице. После того, как в защиту актера выступили многие публичные люди, прокуратура попросила заменить реальный срок условным. Сам Устинов заявил, что "ничего не скандировал, просто стоял, хотел позвонить другу", и в этот момент его начали задерживать. Мосгорсуд в понедельник поменял наказание актеру Павлу Устинову с 3,5 лет в колонии на один год условного заключения.

"Изначальный приговор суда, 3,5 года колонии, и запечатленные на видео действия, с моей точки зрения, не соответствуют друг другу. В данном случае, даже если насилие применялось, то это часть 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни), а не вторая - применение насилия, опасного для жизни или здоровья", - рассказал собеседник агентства.

При этом эксперт подчеркнул, что несмотря на то, что часть 1 данной статьи предусматривает и штрафы, и принудительные работы, правоприменительная практика в России на сегодняшний день сложилась так, что чаще всего судьи назначают условные сроки.

Также Юкша считает, что свою роль в деле Устинова сыграло и привлечение общественного внимания к данному делу, в том числе и к "чрезмерно суровому", по его мнению, наказанию.