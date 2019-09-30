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РИА Новости

Саудовская Аравия восстановила добычу нефти после атак беспилотников

18:19 30.09.2019
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© REUTERS / HAMAD I MOHAMMEDДым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Saudi Aramco
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Saudi Aramco
© REUTERS / HAMAD I MOHAMMED
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Saudi Aramco. Архивное фото
СОЧИ, 30 сен - РИА Новости. Саудовская Аравия добилась полного восстановления нефтедобычи после атаки на свои нефтяные объекты, заявил генсек ОПЕК Мохаммад Баркиндо.
"Они (Саудовская Аравия - ред.) следуют тому плану, который они утвердили 30 сентября. И согласно той информации, которая имеется у нас, они добились полного восстановления нефтедобычи. Думаю, их стоит поздравить по случаю потрясающего восстановления нефтедобычи", - сказал Баркиндо, отвечая на соответствующий вопрос журналистов на полях XVI Ежегодного заседания клуба "Валдай" в Сочи.
Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты королевства 14 сентября атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что Тегеран причастен к атакам. Иран отвергает обвинения в свой адрес.
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Атака на НПЗ в Саудовской АравииОПЕКСаудовская АравияИранСШАВ мире
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