Саудовская Аравия восстановила добычу нефти после атак беспилотников

"Они (Саудовская Аравия - ред.) следуют тому плану, который они утвердили 30 сентября. И согласно той информации, которая имеется у нас, они добились полного восстановления нефтедобычи. Думаю, их стоит поздравить по случаю потрясающего восстановления нефтедобычи", - сказал Баркиндо, отвечая на соответствующий вопрос журналистов на полях XVI Ежегодного заседания клуба "Валдай" в Сочи.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты королевства 14 сентября атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что Тегеран причастен к атакам. Иран отвергает обвинения в свой адрес.