Правительство понизило оценку профицита бюджета до 0,6% ВВП

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Правительство России понизило оценку ожидаемого профицита бюджета РФ по итогам 2019 года до 0,6% ВВП с ранее ожидавшихся 1,7% ВВП, следует из материалов к проекту бюджета РФ на 2020-2022 годы, внесенному в Госдуму.