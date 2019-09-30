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РИА Новости

Правительство понизило оценку профицита бюджета до 0,6% ВВП

18:16 30.09.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваДом правительства РФ
Дом правительства РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Дом правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Правительство России понизило оценку ожидаемого профицита бюджета РФ по итогам 2019 года до 0,6% ВВП с ранее ожидавшихся 1,7% ВВП, следует из материалов к проекту бюджета РФ на 2020-2022 годы, внесенному в Госдуму.
Расходы бюджета в текущем году составят 19,310 триллиона рублей вместо ранее планировавшихся 18,293 триллиона рублей. Доходы теперь ожидаются на уровне 19,952 триллиона рублей вместо утвержденных текущим законом о бюджете 20,175 триллиона рублей.
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