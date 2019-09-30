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РИА Новости

В ЛНР заявили о повреждениях восьми домов в Голубовском из-за обстрела

18:14 30.09.2019
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© РИА Новости / Олеся ПотаповаПоследствия обстрела поселка Голубовский в ЛНР со стороны ВС Украины
Последствия обстрела поселка Голубовский в ЛНР со стороны ВС Украины
© РИА Новости / Олеся Потапова
Последствия обстрела поселка Голубовский в ЛНР со стороны ВС Украины. Архивное фото
ЛУГАНСК, 30 сен - РИА Новости. Восемь домов повреждены в результате обстрела со стороны ВС Украины поселка Голубовское в самопровозглашенной Луганской народной республике, заявил в понедельник журналистам офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило о пяти обстрелах территории республики со стороны ВС Украины за минувшие сутки.
"В результате обстрела населенного пункта Голубовское повреждены фасады и остекление восьми жилых домов по улице Посохова", - заявил Филипоненко. По данным Народной милиции, жертв нет, на месте работают представители ЛНР в СЦКК.
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