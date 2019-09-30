В ЛНР заявили о повреждениях восьми домов в Голубовском из-за обстрела

ЛУГАНСК, 30 сен - РИА Новости. Восемь домов повреждены в результате обстрела со стороны ВС Украины поселка Голубовское в самопровозглашенной Луганской народной республике, заявил в понедельник журналистам офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило о пяти обстрелах территории республики со стороны ВС Украины за минувшие сутки.
"В результате обстрела населенного пункта Голубовское повреждены фасады и остекление восьми жилых домов по улице Посохова", - заявил Филипоненко. По данным Народной милиции, жертв нет, на месте работают представители ЛНР в СЦКК.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru