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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирии не видят препятствий для сотрудничества с российскими вузами

18:08 30.09.2019
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкДамаск
Дамаск
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Дамаск. Архивное фото
ДАМАСК, 30 сен – РИА Новости. Сирия не видит препятствий для сотрудничества с российскими университетами и надеется на скорейшую реализацию нескольких соглашений о сотрудничестве между Дамасским университетом и вузами РФ, заявил РИА Новости министр высшего образования Сирии Бассам Ибрагим.
"Никаких препятствий (для сотрудничества с российскими вузами – ред.) не существует. Один только Дамасский университет заключил более 12 соглашений о сотрудничестве в сфере науки и исследований с российскими вузами, эти соглашения обеспечивают квоты для продолжения обучения в университетах РФ как для преподавательского состава, так и для студентов, также они обеспечивают обмен студентами", - заявил министр на полях открывшейся в Дамаске второй ближневосточной выставки российских вузов.
Он отметил, что надеется на реализацию этих соглашений как можно скорее и разработку временных сроков и программ.
Площадь Мерджи в Дамаске
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Министр не исключил проведение выставки сирийских вузов в России. "Такая же выставка сирийских университетов – как государственных, так и частных, а также научно-исследовательских институтов и центров – может быть проведена в будущем при необходимой координации, чтобы россияне ознакомились с их деятельностью", - заявил Ибрагим.
Министр, сам являющийся выпускником российского вуза, рассказал, что наиболее популярны у сирийских студентов такие специализации, как медицина, инженерные и естественные науки, такие как физика и химия.
В свою очередь ректор Дамасского университета Мухаммад аль-Кавакиби рассказал РИА Новости, что заключенные с РФ соглашения подразумевают и обмен преподавателями для повышения их квалификации. "Как правило, принимающая страна обеспечивает проживание преподавателя, а направляющая страна оплачивает авиабилет", - пояснил собеседник агентства.
По словам аль-Кавакиби, в российских вузах обучаются несколько тысяч сирийских студентов, в свою очередь число российских студентов в вузах САР невелико. "Мы работаем над стимулированием обмена студентов так, чтобы цифры сравнялись", - подчеркнул аль-Кавакиби.
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