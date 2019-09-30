В Сирии не видят препятствий для сотрудничества с российскими вузами

ДАМАСК, 30 сен – РИА Новости. Сирия не видит препятствий для сотрудничества с российскими университетами и надеется на скорейшую реализацию нескольких соглашений о сотрудничестве между Дамасским университетом и вузами РФ, заявил РИА Новости министр высшего образования Сирии Бассам Ибрагим.

"Никаких препятствий (для сотрудничества с российскими вузами – ред.) не существует. Один только Дамасский университет заключил более 12 соглашений о сотрудничестве в сфере науки и исследований с российскими вузами, эти соглашения обеспечивают квоты для продолжения обучения в университетах РФ как для преподавательского состава, так и для студентов, также они обеспечивают обмен студентами", - заявил министр на полях открывшейся в Дамаске второй ближневосточной выставки российских вузов.

Он отметил, что надеется на реализацию этих соглашений как можно скорее и разработку временных сроков и программ.

Министр не исключил проведение выставки сирийских вузов в России. "Такая же выставка сирийских университетов – как государственных, так и частных, а также научно-исследовательских институтов и центров – может быть проведена в будущем при необходимой координации, чтобы россияне ознакомились с их деятельностью", - заявил Ибрагим.

Министр, сам являющийся выпускником российского вуза, рассказал, что наиболее популярны у сирийских студентов такие специализации, как медицина, инженерные и естественные науки, такие как физика и химия.

В свою очередь ректор Дамасского университета Мухаммад аль-Кавакиби рассказал РИА Новости, что заключенные с РФ соглашения подразумевают и обмен преподавателями для повышения их квалификации. "Как правило, принимающая страна обеспечивает проживание преподавателя, а направляющая страна оплачивает авиабилет", - пояснил собеседник агентства.