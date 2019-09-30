Педерсен призвал сирийцев к общенациональному перемирию

ООН, 30 сен – РИА Новости. Спецпредставитель генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен в понедельник призвал стороны сирийского конфликта к общенациональному прекращению огня и освобождению задержанных.
"Шаги по деэскалации для достижения общенационального перемирия абсолютно необходимы, так как насилие и убийства должны прекратиться, поскольку никакого военного решения (конфликта) нет", - заявил Педерсен, выступая на заседании Совета безопасности ООН.
По его словам, перемирие имеет "жизненно важное значение" и может "оживить политический процесс".
Педерсен отметил, что десятки тысяч людей в Сирии по-прежнему находятся в заключении или их местонахождение неизвестно.
"Я призываю принять меры в отношении задержанных, похищенных и пропавших действий, в особенности по освобождению женщин и детей. Это будет жизненно важным шагом", - добавил спецпредставитель.