Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-30T18:04Z
https://ria.ru/20190930/1559290842.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155308/78/1553087827_0:59:1124:691_1036x0_80_0_0_1de274250134aedc008e7092c66d3557.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Педерсен призвал сирийцев к общенациональному перемирию

18:04 30.09.2019
176
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкСпециальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
© Sputnik / Владислав Воднев
Перейти в фотобанк
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен . Архивное фото
ООН, 30 сен – РИА Новости. Спецпредставитель генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен в понедельник призвал стороны сирийского конфликта к общенациональному прекращению огня и освобождению задержанных.
"Шаги по деэскалации для достижения общенационального перемирия абсолютно необходимы, так как насилие и убийства должны прекратиться, поскольку никакого военного решения (конфликта) нет", - заявил Педерсен, выступая на заседании Совета безопасности ООН.
По его словам, перемирие имеет "жизненно важное значение" и может "оживить политический процесс".
Дамаск
Вчера, 17:40Война в Сирии
Сирийский конституционный комитет соберется 30 октября
Педерсен отметил, что десятки тысяч людей в Сирии по-прежнему находятся в заключении или их местонахождение неизвестно.
"Я призываю принять меры в отношении задержанных, похищенных и пропавших действий, в особенности по освобождению женщин и детей. Это будет жизненно важным шагом", - добавил спецпредставитель.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
242000
Обсудить 1
Война в СирииГейр ПедерсенВойна в СирииСирияООН
Рекомендуем
Дамаск
Сирийский конституционный комитет соберется 30 октября
РИА
Новости
Турецкие военные в Африне, Сирия
Турция намерена форсировать создание зоны безопасности на севере Сирии
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на конференции Поддержка будущего Сирии и региона в Брюсселе. 24 апреля 2018
Могерини рассказала об участии ЕС во встрече конституционного комитета САР
Дамаск
В Сирии не видят препятствий для сотрудничества с российскими вузами
Лента
новостей
Мясо или фрукты
Вкусная смерть: ученые узнали, кто живет дольше — мясоеды или вегетарианцы
Церемония прощания с Жаком Шираком
Жака Ширака похоронили на кладбище Монпарнас в Париже
Здание Белого в Вашингтоне. 30 июля 2019
В США рассказали, на кого распространяются новые санкции
Мужчина с флагами Ирана
Советник Могерини заявил об ответственности Евросоюза перед Ираном
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
В Эр-Рияде надеются, что визит Путина поможет развитию совместных проектов
Дамаск, Сирия
Педерсен надеется посетить Дамаск на следующей неделе
Виды острова Итуруп
Пожар на плавбазе "Петр Житников" ликвидировали
Разрушенные и поврежденные здания в Алеппо в результате военных действий
В МИД заявили об уничтожении в Сирии группировок ИГ* и "Ан-Нусра*"
Вид на Багдад
Ирак обвинил Израиль в причастности к атакам на военные базы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:32Ураган "Лоренцо" движется в сторону Азорских островов
09:32Реакция НАТО на послание Путина по РСМД разочаровывает, заявил Рябков
09:24В Москве перекрыли улицу у театра "Ленком" для прощания с Марком Захаровым
09:24На Украине более 100 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
09:17Минпромторг повторно выбрал разработчика самолета на замену Ан-2
09:16Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике гриппа
09:11Эксперты назвали действия Трампа по Украине серьезной базой для импичмента
09:03На Сахалине уволили санитарку, подозреваемую в смерти ребенка
09:01На параде в Пекине впервые показали беспилотник "Острый меч"
09:01СМИ: сокращение чиновников может обойтись почти в пять миллиардов рублей
09:01Китай представил новые баллистические ракеты подводных лодок "Цзюйлан-2"
09:00На Тайване обрушился мост, есть пострадавшие
08:57Минобороны подало иск к РКК "Энергия" на пять миллиардов рублей
08:56В Сургуте шесть человек пострадали в крупном ДТП
08:55Силовики разместили в Донбассе тяжелую артиллерию, заявили в ДНР
08:52На Сахалине проверят детский дом после гибели воспитанницы
08:49Глава РЖД рассказал о тестировании технологии 5G-связи
08:44Прощание с Марком Захаровым состоится в "Ленкоме" во вторник
08:33В дагестанском селе семь человек отравились угарным газом в частном доме
08:30США не должны диктовать Индии, у кого покупать вооружение, заявили в Дели
Лента новостейМолния