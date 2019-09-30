Педерсен призвал сирийцев к общенациональному перемирию

ООН, 30 сен – РИА Новости. Спецпредставитель генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен в понедельник призвал стороны сирийского конфликта к общенациональному прекращению огня и освобождению задержанных.

"Шаги по деэскалации для достижения общенационального перемирия абсолютно необходимы, так как насилие и убийства должны прекратиться, поскольку никакого военного решения (конфликта) нет", - заявил Педерсен, выступая на заседании Совета безопасности ООН.

По его словам, перемирие имеет "жизненно важное значение" и может "оживить политический процесс".

Педерсен отметил, что десятки тысяч людей в Сирии по-прежнему находятся в заключении или их местонахождение неизвестно.