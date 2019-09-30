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РИА Новости

Пожар на плавбазе "Петр Житников" ликвидировали

17:57 30.09.2019
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© РИА Новости / Сергей КрасноуховВиды острова Итуруп
Виды острова Итуруп
© РИА Новости / Сергей Красноухов
Виды острова Итуруп . Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Пожар на плавбазе "Петр Житников" ликвидирован, завтра судно планируется отправить во Владивосток, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.
Плавучая база "Петр Житников" компании "Дальморепродукт" загорелась в Тихом океане у курильского острова Итуруп 23 сентября. Из 420 членов экипажа большинство эвакуировали, 63 человека остались тушить пожар.
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"Завершили ликвидацию пожара... Помещения выгорели почти на 100%, в некоторых зонах остаточная повышенная температура после пожара. В этих помещениях ведется охлаждение переборок (перегородок - ред.), ведется постоянный контроль", - сообщил представитель ведомства.
Собеседник агентства уточнил, что, по планам, завтра плавбаза после откачки воды с судна двинется своим ходом во Владивосток, ее будут сопровождать траулер "Чемпион", мореходность плавбазы восстановлена. До отхода судна во Владивосток его безопасность будут обеспечивать спассуда "Атлас", "Сибирский" и траулер "Чемпион".
Последняя группа эвакуированных на Курилы членов аварийной плавбазы вылетела с Кунашира на Сахалин 28 сентября. До этого пятью чартерными рейсами авиакомпании "Аврора" с Кунашира во Владивосток доставлены 345 членов экипажа "Петра Житникова".
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