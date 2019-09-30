В Мосгорсуде заявили об "откровенной травле" судьи по делу Устинова

Актер Павел Устинов у здания Мосгорсуда после рассмотрения жалобы защиты на приговор Тверского суда Москвы

Актер Павел Устинов у здания Мосгорсуда после рассмотрения жалобы защиты на приговор Тверского суда Москвы

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Дело актера Павла Устинова породило недопустимую критику в СМИ и "откровенную травлю" председательствующего судьи, считают в Мосгорсуде.

Изначально Тверской суд назначил Устинову 3,5 года колонии за вывихнутое плечо омоновца на несанкционированной акции 3 августа, а затем Мосгорсуд заменил реальный срок одним годом условно.

"Рассмотрение данного уголовного дела вызвало широкий общественный резонанс, породило множество публикаций в СМИ и социальных сетях, которые содержали как обоснованную, так и недопустимую критику в адрес судебной системы, а в ряде случаев сводились к откровенной травле председательствующего судьи [Тверского суда]", - заявили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.

В городском суде заверили, что приветствуют "взвешенные и ответственные" аналитические рассуждения, которые "отражают неравнодушное отношение общества к процессу отправления правосудия".