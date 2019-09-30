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РИА Новости

В Мосгорсуде заявили об "откровенной травле" судьи по делу Устинова

17:57 30.09.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновАктер Павел Устинов у здания Мосгорсуда после рассмотрения жалобы защиты на приговор Тверского суда Москвы
Актер Павел Устинов у здания Мосгорсуда после рассмотрения жалобы защиты на приговор Тверского суда Москвы
© РИА Новости / Максим Блинов
Актер Павел Устинов у здания Мосгорсуда после рассмотрения жалобы защиты на приговор Тверского суда Москвы
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Дело актера Павла Устинова породило недопустимую критику в СМИ и "откровенную травлю" председательствующего судьи, считают в Мосгорсуде.
Изначально Тверской суд назначил Устинову 3,5 года колонии за вывихнутое плечо омоновца на несанкционированной акции 3 августа, а затем Мосгорсуд заменил реальный срок одним годом условно.
"Рассмотрение данного уголовного дела вызвало широкий общественный резонанс, породило множество публикаций в СМИ и социальных сетях, которые содержали как обоснованную, так и недопустимую критику в адрес судебной системы, а в ряде случаев сводились к откровенной травле председательствующего судьи [Тверского суда]", - заявили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.
В городском суде заверили, что приветствуют "взвешенные и ответственные" аналитические рассуждения, которые "отражают неравнодушное отношение общества к процессу отправления правосудия".
Художественный руководитель театра Сатирикон Константин Райкин
Вчера, 14:55РИА Новости
Райкин прокомментировал решение Мосгорсуда по Устинову
Однако содержание ряда публикаций "следует расценивать не иначе как неприемлемое вмешательство…, проявление неуважения к суду, провокацию", отметили в пресс-службе.
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Дело Павла УстиноваПавел УстиновМосковский городской судМоскваОбществоПроисшествия
Популярные комментарии
А что ещё хотели в ответ получить? Если за миллиардное разбазаривание не то, что посадить, а даже с должности не снимают, зато если попал не в то время и не в то место, ни за что дают реальный срок! За это их нужно восхвалять? Это не суд, а произвол и мракобесие!
30 сентября, 18:10
tolik.knyazev.1954
3600116
Скоро за нарушение законов будут ордена раздавать, если нарушитель заявит, что он оппозиционер....Примеры награждения разрушителей страны высшими орденами есть . Вспомните Ясина - автора и главного идеолога уничтожения образования и Российской экономики.
30 сентября, 18:24
Vladidmir Kanygin
11000022
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