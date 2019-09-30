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РИА Новости
Краснодарский край

Власти Кубани направят средства на гранты сельхозкооперативам

17:56 30.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВесенняя посевная в Краснодарском крае
Весенняя посевная в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 30 сен - РИА Новости. Власти Краснодарского края направят более 150 миллионов рублей на гранты начинающим сельскохозяйственным кооперативам, говорится в сообщении администрации региона.
Как уточняет ведомство, средства выделены из регионального бюджета в рамках программы, разработанной по поручению губернатора Вениамина Кондратьева. Отмечается, что в понедельник в Краснодаре проходит конкурс по предоставлению грантов сельскохозяйственным кооперативам, действующим не более одного года. В нем участвуют 15 сельхозкооперативов, прошедшие отбор конкурсной комиссии.
"Между кооперативами-победителями конкурса будет распределено свыше 150 миллионов рублей краевых средств. Максимальная сумма гранта, на которую может претендовать фермерское объединение, – 30 миллионов рублей. Средства можно направить на строительство, реконструкцию или модернизацию производственных объектов, на приобретение специализированного транспорта, а также на монтаж оборудования и техники", - говорится в сообщении со ссылкой на министра сельского хозяйства края Федора Дереку.
По его словам, гранты начинающим сельхозкооперативам края выделяются с 2017 года. "Условия их предоставления беспрецедентные. Они покрывают 90% от стоимости фактически понесенных затрат на реализацию бизнес-проектов. Оставшиеся 10% должен внести кооператив. Востребованность этой программы достаточно высокая – четыре человека на место", – уточнил глава краевого ведомства.
Дерека добавил, что программа помогает фермерским объединениям выйти на новый уровень развития, а также выполнять задачи, поставленные в рамках нацпроекта "Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
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Краснодарский крайВениамин КондратьевКраснодарский крайЭкономика
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