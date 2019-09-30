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РИА Новости

В Эр-Рияде надеются, что визит Путина поможет развитию совместных проектов

17:54 30.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ООН, 30 сен - РИА Новости. Центр гуманитарной и чрезвычайной помощи саудовского короля Сальмана бен Абдель Азиза (KSrelief) приветствует предстоящий визит в страну российского президента Владимира Путина, который может стать импульсом для развития совместных гуманитарных проектов Москвы и Эр-Рияда, заявил РИА Новости директор организации Абдулла ар-Рабиа.
Ар-Рабиа отметил, что РФ и Саудовская Аравия подписали меморандум о взаимопонимании по гуманитарным вопросам и теперь им необходимо выбрать третью страну для реализации пилотного проекта.
По его словам, переговоры по данной тематике будут зависеть от состава российской делегации. "Если президент РФ привезет людей, связанных с нашей работой, мы будем очень рады встретиться с ними. Мы начнем обсуждение немедленно", - сказал глава Центра.
Как сообщил ар-Рабиа, в качестве двух стран "взаимного интереса" для развития совместных гуманитарных программ с РФ рассматриваются Йемен и Сирия.
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28 сентября, 15:26РИА Новости
В Эр-Рияде надеются, что новая визовая система привлечет туристов из России
Касаясь проблем с доставкой гуманитарной помощи в Йемен, собеседник агентства предложил России и другим международным партнерам использовать для этой цели саудовские морские порты, в частности Джизан.
Ранее в понедельник посол королевства в РФ Раид бин Халид заявил РИА Новости, что визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию состоится ориентировочно через две недели.
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Владимир ПутинСаудовская АравияРоссияВ мире
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