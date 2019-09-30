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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Избирком снова отказал в референдуме о смене статуса сквера в Екатеринбурге

17:54 30.09.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудники охраны на огороженной территории сквера у Театра драмы в Екатеринбурге, где планируется построить храм святой Екатерины
Сотрудники охраны на огороженной территории сквера у Театра драмы в Екатеринбурге, где планируется построить храм святой Екатерины
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сен – РИА Новости. Избирательная комиссия в очередной раз отказала инициативной группе в проведении референдума о смене статуса территории сквера около Свердловского театра драмы в Екатеринбурге, где ранее планировалось строительство храма святой Екатерины, говорится в сообщении горизбиркома.
Ранее председатель горизбиркома Вадим Антошин сообщал РИА Новости, что в избирком поступила очередная, седьмая с начала года, заявка на проведение референдума по вопросам, связанным с храмом святой Екатерины. Тематика референдума та же, что и раньше, - о смене статуса участка на Октябрьской площади около свердловского театра драмы, где изначально планировали строить храм, с "зоны объектов религиозного назначения" на территорию общего пользования. При этом председатель горизбиркома подчеркнул, что этот вопрос и так сейчас находится в стадии решения.
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"Избирательная комиссия Екатеринбурга провела проверку представленных документов с использованием системы ГАС "Выборы" и привлечением специалистов управления по вопросам миграции ГУМВД России по Свердловской области. По результатам проверки было выявлено несоблюдение закона, которое послужило основанием для отказа в регистрации инициативной группы", - говорится на сайте избиркома.
В середине мая в Екатеринбурге прошли акции, в ходе которых жители выступили против строительства храма на месте сквера в центре города. После этого власти города заявили, что проведут опрос жителей об их отношении к месту строительства храма. Опрос назначен на 13 октября. В опросный лист войдут две площадки: улица Горького, 17 - Приборостроительный завод и набережная за Макаровским мостом.
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Религия и мировоззрениеЕкатеринбургрелигия
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