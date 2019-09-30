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РИА Новости

В Ивановской области мать осудили за убийство полуторамесячной дочери

17:50 30.09.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудники полиции на улице Москвы
Сотрудники полиции на улице Москвы
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
ВОРОНЕЖ, 30 сен - РИА Новости. Суд в Ивановской области приговорил к девяти с половиной годам лишения свободы молодую мать-одиночку, которая в январе отнесла в лес, раздела и задушила полуторамесячную дочь, сообщает в понедельник прокуратура региона.
По данным прокуратуры, в ночь на 5 января 2019 года 22-летняя одинокая мать отнесла полуторамесячную дочь в лес в городе Наволоки Кинешемского района.
"Находясь в безлюдном месте, мать раздела девочку и задушила ее собственными руками, с целью сокрытия преступления засыпала труп снегом и с места преступления скрылась", - говорится в сообщении.
Как отмечает прокуратура, через несколько часов женщина явилась с повинной в полицию. В отношении нее было возбуждено дело об умышленном убийстве малолетнего.
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"Суд согласился с позицией прокурора области и приговорил женщину к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с ограничением свободы на 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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