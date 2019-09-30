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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Воспитанники арестованного оренбургского священника выступили в его защиту

17:50 30.09.2019
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© РИА Новости / Юрий КаверПротоиерей Николай Стремский и матушка Галина. 1 мая 1998
Протоиерей Николай Стремский и матушка Галина. 1 мая 1998
© РИА Новости / Юрий Кавер
УФА, 30 сен – РИА Новости. Совершеннолетние приемные дети арестованного в Оренбурге священника Николая Стремского в письме, опубликованном на сайте обители, назвали беззаконным содержание их отца под стражей и обратились к депутатам, следователям, правоохранителям и журналистам с просьбой помочь вернуть доброе имя семье.
Ранее Ленинский районный суд Оренбурга арестовал до 12 ноября экс-руководителя оренбургской религиозной организации "Православная Свято-Троицкая Семионова обитель милосердия" Николая Стремского по подозрению в изнасиловании несовершеннолетнего, в развратных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Также были заключены под стражу его приемная дочь и ее муж, которые обвиняются в незаконном лишении свободы двух и более лиц. Оренбургская епархия наложила на Стремского запрет в священнослужении во время следствия.
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"У нас на глазах совершается беззаконие, арестован наш папа. Делу придали секретный характер, мы знаем только то, что несколько несовершеннолетних девочек, которые жили в нашей обители, якобы написали заявление. Мы не верим в это обвинение, потому что мы выросли в семье Стремских. Отец Николай и матушка Елена, принявшие в свою семью 75 детей, совершили настоящий духовный подвиг. Всех нас взяли из детдомов, и воспитали как родных, в любви, но в строгих моральных принципах, по православным канонам. Нас не били, мы не слышали грубого слова", - говорится в обращении приемных детей, опубликованном на сайте Свято-Троицкой Симеонова обители милосердия.
По словам авторов письма, отец Николай построил им школу, показал весь мир детскому хору, который выступал на сцене Государственного Кремлевского дворца, в православных храмах США и Финляндии. Подписавшиеся под письмом приемные дети Стремского, предполагают, что на несовершеннолетних девочек из обители, которые якобы написали заявление в полицию, "могли давить органы следствия или завистники".
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"Обращаемся с просьбой к уполномоченным по правам человека и ребенка, Следственный комитет РФ, Генпрокуратуру, в комитет по вопросам семьи, женщин и детей Госдумы РФ и журналистам восстановить справедливость ради детей и честного имени наших родителей", - говорится в открытом письме.
По информации аппарата уполномоченного по правам ребенка в РФ, под опекой священника с 1994 года находились 40 детей, на момент задержания было изъято девять детей: восемь из них были под опекой Стремского, один - усыновлённый.
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Религия и мировоззрениерелигия
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