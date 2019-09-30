Воспитанники арестованного оренбургского священника выступили в его защиту

УФА, 30 сен – РИА Новости. Совершеннолетние приемные дети арестованного в Оренбурге священника Николая Стремского в письме, опубликованном на сайте обители, назвали беззаконным содержание их отца под стражей и обратились к депутатам, следователям, правоохранителям и журналистам с просьбой помочь вернуть доброе имя семье.

Ранее Ленинский районный суд Оренбурга арестовал до 12 ноября экс-руководителя оренбургской религиозной организации "Православная Свято-Троицкая Семионова обитель милосердия" Николая Стремского по подозрению в изнасиловании несовершеннолетнего, в развратных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Также были заключены под стражу его приемная дочь и ее муж, которые обвиняются в незаконном лишении свободы двух и более лиц. Оренбургская епархия наложила на Стремского запрет в священнослужении во время следствия.

"У нас на глазах совершается беззаконие, арестован наш папа. Делу придали секретный характер, мы знаем только то, что несколько несовершеннолетних девочек, которые жили в нашей обители, якобы написали заявление. Мы не верим в это обвинение, потому что мы выросли в семье Стремских. Отец Николай и матушка Елена, принявшие в свою семью 75 детей, совершили настоящий духовный подвиг. Всех нас взяли из детдомов, и воспитали как родных, в любви, но в строгих моральных принципах, по православным канонам. Нас не били, мы не слышали грубого слова", - говорится в обращении приемных детей, опубликованном на сайте Свято-Троицкой Симеонова обители милосердия.

По словам авторов письма, отец Николай построил им школу, показал весь мир детскому хору, который выступал на сцене Государственного Кремлевского дворца, в православных храмах США и Финляндии. Подписавшиеся под письмом приемные дети Стремского, предполагают, что на несовершеннолетних девочек из обители, которые якобы написали заявление в полицию, "могли давить органы следствия или завистники".

"Обращаемся с просьбой к уполномоченным по правам человека и ребенка, Следственный комитет РФ, Генпрокуратуру, в комитет по вопросам семьи, женщин и детей Госдумы РФ и журналистам восстановить справедливость ради детей и честного имени наших родителей", - говорится в открытом письме.