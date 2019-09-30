День открытых дверей в 12 музеях Подмосковья пройдет 3 октября

МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Жители и гости Подмосковья смогут 3 октября бесплатно посетить 12 музеев региона в рамках акции "День открытых дверей", посвященной 90-летию Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного правительства

Самый крупный музей Подмосковья – МВК "Новый Иерусалим" в Истре представит постоянную экспозицию, посвященную культуре XVII-XX веков, церковному и светскому искусству. В Клину все желающие смогут посетить старейший мемориальный музыкальный музей России - музей-заповедник П.И. Чайковского, который в этом году отмечает 125-летие со дня основания. Здесь расположен полностью сохранившийся дом и парк, где жил и творил великий композитор. Помимо этого музей покажет выставку об истории усадьбы Демьяново, организованную совместно с Государственной Третьяковской галерей.

Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина в Малых Вяземах приглашает посетить экспозицию, рассказывающую об истории и культуре России через призму пушкинских произведений, о пребывании поэта в этих местах. В музее-заповеднике "Зарайский Кремль" посетители увидят шедевры первобытного искусства — статуэтки бизона и "палеолитических Венер". А в Черноголовке посетителям Военно-технического музея, открытого в 2010 году, покажут образцы техники Советского Союза, Германии, США и других стран.

Также в акции примут участие Серпуховский историко-художественный музей, Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник, музей-заповедник "Мураново", Звенигородский музей, Московский областной музей народных художественных промыслов в Федоскино, Музей А.П. Чехова в Мелихово и музей Д.И.Менделеева и А.Блока под Солнечногорском.