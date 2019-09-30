Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-30T17:48Z
https://ria.ru/20190930/1559290140.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Пресс-конференция о ратификации Парижского соглашения по климату

17:48 30.09.2019
24
2 октября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды Владимира БУРМАТОВА, посвященная ратификации Парижского соглашения по климату.
Каковы основные проблемы, связанные регуляцией выбросов парниковых газов в стране? Какие работы по сокращению выбросов ведутся в рамках национального проекта "Экология"?

Также к участию приглашены представители Министерства экономического развития РФ и Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Бизнес зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
000000
Обсудить 0
Анонсы
Рекомендуем
Дамаск
Сирийский конституционный комитет соберется 30 октября
РИА
Новости
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев надеется на диалог со Счетной палатой по проекту бюджета
Президент РФ Владимир Путин
Песков: в графике Путина нет встречи с главой Суверенного совета Судана
Министр энергетики РФ Александр Новак после трехсторонних консультаций в формате Россия-ЕС-Украина в Брюсселе
Белоруссия не сообщала о планах сократить закупки нефти, заявил Новак
Лента
новостей
Министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане
Министр нефти Ирана обсудит с Новаком сотрудничество Тегерана и Москвы
Дмитрий Медведев
Медведев назначил Цыганова замглавы Минвостокразвития
Министр энергетики РФ Александр Новак
Россия готова рассматривать новые нефтяные проекты в Ираке
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев посетит Кубу в начале октября
Министр энергетики РФ Александр Новак и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович
Новак и Шефчович обсудили новое газовое законодательство Украины
НИИ детской онкологии и гематологии имени Н.Н. Блохина
Детские онкологи из центра Блохина пригрозили уволиться
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Хакасии женщина позволила знакомому за деньги изнасиловать своих дочерей
Сатеник Каразян
Экспертиза раскрыла загадку армянки, плачущей "кристаллами"
Сауна
В Татарстане женщина с другом насиловали мужчин в сауне
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:43В ДНР началась первая перепись населения
09:42В Польше один человек погиб и 18 пострадали в результате непогоды
09:42В Минске назвали главные задачи программы по интеграции Белоруссии и России
09:40В ЛНР стартовала первая перепись населения
09:37В Минске заявили о готовности решить все вопросы в отношениях с Москвой
09:36У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,3
09:34В Омске мужчину обвинили в нападении на пенсионера из-за 27 рублей
09:32Ураган "Лоренцо" движется в сторону Азорских островов
09:32Реакция НАТО на послание Путина по РСМД разочаровывает, заявил Рябков
09:24В Москве перекрыли улицу у театра "Ленком" для прощания с Марком Захаровым
09:24На Украине более 100 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
09:17Минпромторг повторно выбрал разработчика самолета на замену Ан-2
09:16Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике гриппа
09:11Эксперты назвали действия Трампа по Украине серьезной базой для импичмента
09:03На Сахалине уволили санитарку, подозреваемую в смерти ребенка
09:01На параде в Пекине впервые показали беспилотник "Острый меч"
09:01СМИ: сокращение чиновников может обойтись почти в пять миллиардов рублей
09:01Китай представил новые баллистические ракеты подводных лодок "Цзюйлан-2"
09:00На Тайване обрушился мост, есть пострадавшие
08:57Минобороны подало иск к РКК "Энергия" на пять миллиардов рублей
Лента новостейМолния