Пресс-конференция о ратификации Парижского соглашения по климату

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2 октября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды Владимира БУРМАТОВА, посвященная ратификации Парижского соглашения по климату.