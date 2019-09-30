В нижегородском селе Болтинка открыли фельдшерско-акушерский пункт

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 сен — РИА Новости. Новый фельдшерско-акушерский пункт в селе Болтинка Сеченовского района Нижегородской области принял первых пациентов, сообщает пресс-служба правительства региона.

По словам губернатора Глеба Никитина, всего в регионе в этом году открываются 5 новых фельдшерско-акушерских пунктов в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

"Мы продолжим работу по замене и строительству стационарных фельдшерско-акушерских пунктов там, где первичная медицинская помощь наиболее востребована. Вместе с тем хорошо зарекомендовала себя мобильная медицина. В 2019 году в рамках нацпроекта "Здравоохранение" закупаются мобильные медицинские комплексы для обслуживания населения в отдаленных районах области - 11 мобильных ФАПов и 12 специализированных медицинских комплексов", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.

Глава региона отметил, что мобильные ФАПы и комплексы будут работать во всех районах области в поселениях с численностью жителей до 100 человек.

"Пациенты со всего региона смогут своевременно проходить диагностические обследования и получать качественное лечение. Это соответствует целям развития системы здравоохранения, которые поставил президент России Владимир Путин", - подчеркнул Никитин.

ФАП в селе Болтинка представляет из себя одноэтажное модульного типа здание, для маломобильных пациентов при входе в здание предусмотрен пандус с поручнями.