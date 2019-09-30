Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-30T17:47Z
https://ria.ru/20190930/1559290109.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/50054/03/500540370_0:312:3001:2000_1036x0_80_0_0_077ceccd054dcdeeb9aa2442b64530d7.jpg
РИА Новости
Нижегородская область

В нижегородском селе Болтинка открыли фельдшерско-акушерский пункт

17:47 30.09.2019
27
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРабота фельдшерско-акушерского пункта
Работа фельдшерско-акушерского пункта
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 сен — РИА Новости. Новый фельдшерско-акушерский пункт в селе Болтинка Сеченовского района Нижегородской области принял первых пациентов, сообщает пресс-служба правительства региона.
По словам губернатора Глеба Никитина, всего в регионе в этом году открываются 5 новых фельдшерско-акушерских пунктов в рамках нацпроекта "Здравоохранение".
"Мы продолжим работу по замене и строительству стационарных фельдшерско-акушерских пунктов там, где первичная медицинская помощь наиболее востребована. Вместе с тем хорошо зарекомендовала себя мобильная медицина. В 2019 году в рамках нацпроекта "Здравоохранение" закупаются мобильные медицинские комплексы для обслуживания населения в отдаленных районах области - 11 мобильных ФАПов и 12 специализированных медицинских комплексов", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Глава региона отметил, что мобильные ФАПы и комплексы будут работать во всех районах области в поселениях с численностью жителей до 100 человек.
"Пациенты со всего региона смогут своевременно проходить диагностические обследования и получать качественное лечение. Это соответствует целям развития системы здравоохранения, которые поставил президент России Владимир Путин", - подчеркнул Никитин.
Пассажирский самолет в небе
26 сентября, 17:37Нижегородская область
Нижегородская область выделит средства на субсидирование авиаперевозок
ФАП в селе Болтинка представляет из себя одноэтажное модульного типа здание, для маломобильных пациентов при входе в здание предусмотрен пандус с поручнями.
"Открытие нового фельдшерско-акушерского пункта - это всегда большое событие. В селе Болтинка проживает более 780 жителей, в том числе 69 детей, естественно, что они нуждаются в организованной первичной медико-санитарной помощи, тем более что до районной больницы около 20 километров. Инъекции, осмотры, прививки - все это должно проводиться здесь", - отметил главный врач Сеченовской центральной районной больницы Антон Новиков.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
25 сентября, 22:47Нижегородская область
В Нижегородской области откроются три новые точки для заправки газом
010000
Обсудить 0
Нижегородская областьГлеб НикитинНижний НовгородНижегородская областьОбщество
Рекомендуем
«Центр природы Кавказа» и РГО начали экологическое сотрудничество
Курорты Кубани разработали новые маршруты для старшего поколения
РИА
Новости
Заседание Международного дискуссионного клуба Валдай
Разрешать ли многоженство в России?
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
Матвиенко оценила законопроект об использовании геолокации для поиска людей
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
Скворцова призвала обновить лицензионные критерии для оказания медпомощи
Лента
новостей
Сурдопереводчик во время занятий в группе для слабослышающих студентов в МГТУ имени Баумана
В Москве откроют первую воскресную школу для глухих и слышащих детей
Города России. Чебоксары
Объем дорожного фонда Чувашии в 2019 году возрос на 235 млн рублей
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает Божественную литургию в Успенском соборе Московского Кремля по случаю Дня Крещения Руси. 28 июля 2019
Патриарх Кирилл поздравил Белорусскую православную церковь с 30-летием
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев посетит Кубу в начале октября
Протоиерей Николай Стремский и матушка Галина. 1 мая 1998
Воспитанники арестованного оренбургского священника выступили в его защиту
Мать и дочь
Роспотребнадзор рассказал, как правильно заниматься дома с детьми
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время прямой линии в международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 13 сентября 2019
Скворцова рассказала о проблемах частных клиник
Мать с новорожденным ребенком. Архивное фото
В России растет число работающих мам с маленькими детьми
Перевал Дятлова
СК перенаправил обращение Фонда памяти группы Дятлова в Генпрокуратуру
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:34В Омске мужчину обвинили в нападении на пенсионера из-за 27 рублей
09:32Ураган "Лоренцо" движется в сторону Азорских островов
09:32Реакция НАТО на послание Путина по РСМД разочаровывает, заявил Рябков
09:24В Москве перекрыли улицу у театра "Ленком" для прощания с Марком Захаровым
09:24На Украине более 100 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
09:17Минпромторг повторно выбрал разработчика самолета на замену Ан-2
09:16Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике гриппа
09:11Эксперты назвали действия Трампа по Украине серьезной базой для импичмента
09:03На Сахалине уволили санитарку, подозреваемую в смерти ребенка
09:01На параде в Пекине впервые показали беспилотник "Острый меч"
09:01СМИ: сокращение чиновников может обойтись почти в пять миллиардов рублей
09:01Китай представил новые баллистические ракеты подводных лодок "Цзюйлан-2"
09:00На Тайване обрушился мост, есть пострадавшие
08:57Минобороны подало иск к РКК "Энергия" на пять миллиардов рублей
08:56В Сургуте шесть человек пострадали в крупном ДТП
08:55Силовики разместили в Донбассе тяжелую артиллерию, заявили в ДНР
08:52На Сахалине проверят детский дом после гибели воспитанницы
08:49Глава РЖД рассказал о тестировании технологии 5G-связи
08:44Прощание с Марком Захаровым состоится в "Ленкоме" во вторник
08:33В дагестанском селе семь человек отравились угарным газом в частном доме
Лента новостейМолния