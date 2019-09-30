Могерини рассказала об участии ЕС во встрече конституционного комитета САР

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на конференции "Поддержка будущего Сирии и региона" в Брюсселе. 24 апреля 2018

СОЧИ, 30 сен - РИА Новости. Специальный советник главы дипломатии ЕС Федерики Могерини Натали Точчи заявила РИА Новости, что решение Евросоюза о возможном участии в первой встрече конституционного комитета Сирии будет зависеть от ее цели и контекста.

Ранее спецпредставитель генсека ООН по САР Гейр Педерсен в интервью РИА Новости заявил, что первая встреча конституционного комитета Сирии может пройти в присутствии международных представителей, однако пока никого не приглашали.

"Это будет зависеть от того, как будет сформулировано приглашение и какой будет цель этой встречи. Ясно, что ЕС заинтересован в том, чтобы увидеть переход к политическому урегулированию в Сирии. Однако для начала надо понять, каков контекст. Нет ответа ни да, ни нет", — сказала Точчи, отвечая на вопрос о возможном участии ЕС.

По её словам, необходимо также понять, достаточно ли в этом комитете людей, представляющих сирийский народ.

"Так что это зависит от того, кто будет сидеть за столом переговоров, кого пригласят на эти переговоры и какова цель этой встречи. Вопрос в том, получится ли договориться относительно того, кто будет входить в состав представителей оппозиции... Число представителей от оппозиции должно быть достаточным, чтобы убедиться в инклюзивности этого процесса", — добавила собеседница агентства.