Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-30T17:47Z
https://ria.ru/20190930/1559290054.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/151931/21/1519312179_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_eccd0f31c2a30e0589765539ba0a396a.jpg
РИА Новости

Могерини рассказала об участии ЕС во встрече конституционного комитета САР

17:47 30.09.2019
246
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВерховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на конференции "Поддержка будущего Сирии и региона" в Брюсселе. 24 апреля 2018
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини на конференции Поддержка будущего Сирии и региона в Брюсселе. 24 апреля 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
СОЧИ, 30 сен - РИА Новости. Специальный советник главы дипломатии ЕС Федерики Могерини Натали Точчи заявила РИА Новости, что решение Евросоюза о возможном участии в первой встрече конституционного комитета Сирии будет зависеть от ее цели и контекста.
Ранее спецпредставитель генсека ООН по САР Гейр Педерсен в интервью РИА Новости заявил, что первая встреча конституционного комитета Сирии может пройти в присутствии международных представителей, однако пока никого не приглашали.
"Это будет зависеть от того, как будет сформулировано приглашение и какой будет цель этой встречи. Ясно, что ЕС заинтересован в том, чтобы увидеть переход к политическому урегулированию в Сирии. Однако для начала надо понять, каков контекст. Нет ответа ни да, ни нет", — сказала Точчи, отвечая на вопрос о возможном участии ЕС.
По её словам, необходимо также понять, достаточно ли в этом комитете людей, представляющих сирийский народ.
"Так что это зависит от того, кто будет сидеть за столом переговоров, кого пригласят на эти переговоры и какова цель этой встречи. Вопрос в том, получится ли договориться относительно того, кто будет входить в состав представителей оппозиции... Число представителей от оппозиции должно быть достаточным, чтобы убедиться в инклюзивности этого процесса", — добавила собеседница агентства.
Дамаск
Вчера, 17:40Война в Сирии
Сирийский конституционный комитет соберется 30 октября
Генсек ООН Антониу Гутерреш ранее объявил об окончательном формировании конституционного комитета САР и сообщил, что он соберется в ближайшие недели. Решение о создании этого органа было принято в январе 2018 года в Сочи на конгрессе сирийского национального диалога.
301004
Обсудить 2
Война в СирииФедерика МогериниЕвросоюзСирияВ мире
Рекомендуем
Здание Белого в Вашингтоне. 30 июля 2019
В США рассказали, на кого распространяются новые санкции
РИА
Новости
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 19 февраля 2019
Работу России в ПАСЕ омрачает "концентрированное лицемерие", заявил Толстой
Дамаск
Сирийский конституционный комитет соберется 30 октября
Мужчина с флагами Ирана
Советник Могерини заявил об ответственности Евросоюза перед Ираном
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
В Эр-Рияде надеются, что визит Путина поможет развитию совместных проектов
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Еще восемь стран ЕС присоединились к механизму для расчетов с Ираном INSTEX
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Сергей Кисляк
В Совфеде оценили идею ввести санкции за нарушения устава Совета Европы
Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини на пресс-конференции в Брюсселе. 11 декабря 2017
ЕС пытается привести в действие механизм INSTEX
Вид на Багдад
Ирак обвинил Израиль в причастности к атакам на военные базы
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
Педерсен призвал сирийцев к общенациональному перемирию
Флаги стран-участниц ЕАЭС
Зона свободной торговли между Ираном и ЕАЭС заработает с конца октября
Дамаск
В Казахстане пройдет заседание группы по урегулированию кризиса в Сирии
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
Франция предложила создать механизм санкций за нарушения устава СЕ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:34В Омске мужчину обвинили в нападении на пенсионера из-за 27 рублей
09:32Ураган "Лоренцо" движется в сторону Азорских островов
09:32Реакция НАТО на послание Путина по РСМД разочаровывает, заявил Рябков
09:24В Москве перекрыли улицу у театра "Ленком" для прощания с Марком Захаровым
09:24На Украине более 100 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
09:17Минпромторг повторно выбрал разработчика самолета на замену Ан-2
09:16Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике гриппа
09:11Эксперты назвали действия Трампа по Украине серьезной базой для импичмента
09:03На Сахалине уволили санитарку, подозреваемую в смерти ребенка
09:01На параде в Пекине впервые показали беспилотник "Острый меч"
09:01СМИ: сокращение чиновников может обойтись почти в пять миллиардов рублей
09:01Китай представил новые баллистические ракеты подводных лодок "Цзюйлан-2"
09:00На Тайване обрушился мост, есть пострадавшие
08:57Минобороны подало иск к РКК "Энергия" на пять миллиардов рублей
08:56В Сургуте шесть человек пострадали в крупном ДТП
08:55Силовики разместили в Донбассе тяжелую артиллерию, заявили в ДНР
08:52На Сахалине проверят детский дом после гибели воспитанницы
08:49Глава РЖД рассказал о тестировании технологии 5G-связи
08:44Прощание с Марком Захаровым состоится в "Ленкоме" во вторник
08:33В дагестанском селе семь человек отравились угарным газом в частном доме
Лента новостейМолния