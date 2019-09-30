Российский эксперт: Китай создал собственную модель развития мира

МОСКВА, 30 сен - Проект "Россия-Китай: главное". Китай создал собственную модель развития мира и стал примером для других азиатским стран, сказал в интервью агентству "Спутник" руководитель Школы востоковедения НИУ-ВШЭ Алексей Маслов. . Китай создал собственную модель развития мира и стал примером для других азиатским стран, сказал в интервью агентству "Спутник" руководитель Школы востоковедения НИУ-ВШЭ Алексей Маслов.

"Китай впервые в истории показал, что азиатская страна, которая ранее традиционно рассматривалась как отсталая и бедная, сумела создать собственную модель и развиваться на основе собственного понимания мировой системы, на основе того, как государство должно взаимодействовать со своим народом в новую эпоху", - сообщил Маслов.

По его словам, период с середины 19-го года по 40-е гг 20-го века знаменовался падением азиатских экономик. "Китай, особенно с 80-х годов 20 века, показал, что Азия, способна выработать свой путь развития. Китай стал для многих других стран, прежде всего странам ЮВА, примером для подражания, он изменил правила игры во всем мире", - считает Маслов.

Китай продемонстрировал важность нахождения баланса между руководством и народом государства. Эта модель, базирующаяся на взаимном уважении и социальной справедливости, по сути дела, не зависит от какого-то конкретного социального строя, а зависит от формы управления, - сообщил Маслов.