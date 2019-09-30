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РИА Новости
Война в Сирии

Сирийский конституционный комитет соберется 30 октября

17:40 30.09.2019
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкДамаск
Дамаск
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Дамаск. Архивное фото
ООН, 30 сен - РИА Новости. Конституционный комитет САР соберется 30 октября в Женеве, об этом в ходе заседания СБ ООН в понедельник заявил спецпредставитель генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен.
"Через месяц - 30 октября 2019 года - я намерен созвать 150 сирийских мужчин и женщин и начать работу конституционного комитета под руководством самих сирийцев, (это будет) работа, которая будет пользоваться доверием, будет сбалансирована, будет инклюзивной и пройдет под эгидой ООН в Женеве", - заявил он.
Генсек ООН Антониу Гутерреш ранее объявил об окончательном формировании конституционного комитета САР и сообщил, что он соберется в ближайшие недели. Решение о создании этого органа было принято в январе 2018 года в Сочи на конгрессе сирийского национального диалога.
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Война в СирииГейр ПедерсенВойна в СирииАнтониу ГутеррешСовет Безопасности ООНЖенева (город)СирияООН
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