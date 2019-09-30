Сирийский конституционный комитет соберется 30 октября

ООН, 30 сен - РИА Новости. Конституционный комитет САР соберется 30 октября в Женеве, об этом в ходе заседания СБ ООН в понедельник заявил спецпредставитель генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен.

"Через месяц - 30 октября 2019 года - я намерен созвать 150 сирийских мужчин и женщин и начать работу конституционного комитета под руководством самих сирийцев, (это будет) работа, которая будет пользоваться доверием, будет сбалансирована, будет инклюзивной и пройдет под эгидой ООН в Женеве", - заявил он.