Обитель: среди изъятых у священника в Оренбурге детей беременных нет

УФА, 30 сен - РИА Новости. Среди детей, изъятых у арестованного оренбургского священника Николая Стремского, беременных девочек нет, сообщил РИА Новости представитель Свято-Троицкой Симеонова обители милосердия.
Ранее органы опеки изъяли у арестованного по подозрению в развратных действиях и изнасиловании священника девять детей, восемь из которых были под опекой, один усыновленный. Также Стремского лишили опекунства над этими детьми.
"В СМИ пишут, что среди изъятых детей есть 13-летняя беременная девочка, якобы у нее взяли пробу ДНК. Сообщаем вам, что девочкам среди этих детей от 14 до 16 лет и беременных среди них нет. Они все здоровы", - сказал представитель обители.
Ранее Ленинский районный суд Оренбурга арестовал до 12 ноября экс-руководителя оренбургской религиозной организации "Православная Свято-Троицкая Семионова обитель милосердия" Николая Стремского по подозрению в изнасиловании несовершеннолетнего, в развратных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Также были заключены под стражу его приемная дочь и ее муж, которые обвиняются в незаконном лишении свободы двух и более лиц. Оренбургская епархия наложила на Стремского запрет в священнослужении на время следствия.