Обитель: среди изъятых у священника в Оренбурге детей беременных нет

УФА, 30 сен - РИА Новости. Среди детей, изъятых у арестованного оренбургского священника Николая Стремского, беременных девочек нет, сообщил РИА Новости представитель Свято-Троицкой Симеонова обители милосердия.

Ранее органы опеки изъяли у арестованного по подозрению в развратных действиях и изнасиловании священника девять детей, восемь из которых были под опекой, один усыновленный. Также Стремского лишили опекунства над этими детьми.

"В СМИ пишут, что среди изъятых детей есть 13-летняя беременная девочка, якобы у нее взяли пробу ДНК. Сообщаем вам, что девочкам среди этих детей от 14 до 16 лет и беременных среди них нет. Они все здоровы", - сказал представитель обители.