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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Посол: женщины без ограничений смогут посещать Саудовскую Аравию

17:31 30.09.2019
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© РИА Новости / Заман РамазановГора Арафат близ Мекки в Саудовской Аравии
Гора Арафат близ Мекки в Саудовской Аравии
© РИА Новости / Заман Рамазанов
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Женщины свободно смогут посещать Саудовскую Аравию с туристическими целями без сопровождения родственников-мужчин, заявил в понедельник посол королевства в России Раид бин Халид Кримли.
Саудовская Аравия ранее разрешила иностранцам любого вероисповедания из 49 стран, включая РФ, получать туристические визы в аэропортах королевства или в электронном виде. Стоимость визы составит 440 саудовских риалов (порядка 117 долларов США). В генеральном управлении по туризму заявили, что Эр-Рияд ожидает большого туристического потока из России после запуска новой визовой системы.
"Что касается женщин, у нас нет никаких ограничений. Никаких особых требований, только по возрасту - начиная с 18 лет они могут обращаться за визой. Тем, кому еще не исполнилось 18 лет, нужно обязательно сопровождение старшего. Мы не политизируем этот вопрос и считаем, что туристические визы нужно выдавать всем гражданам РФ с действующими заграничными паспортами, независимо от вероисповедания, цвета кожи или каких-то личных пристрастий", - сказал посол на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Ранее Саудовская Аравия выдавала в основном рабочие визы, визы для предпринимателей и паломников, желающих посетить мусульманские святыни.
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Религия и мировоззрениерелигия
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