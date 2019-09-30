Посол: женщины без ограничений смогут посещать Саудовскую Аравию

"Что касается женщин, у нас нет никаких ограничений. Никаких особых требований, только по возрасту - начиная с 18 лет они могут обращаться за визой. Тем, кому еще не исполнилось 18 лет, нужно обязательно сопровождение старшего. Мы не политизируем этот вопрос и считаем, что туристические визы нужно выдавать всем гражданам РФ с действующими заграничными паспортами, независимо от вероисповедания, цвета кожи или каких-то личных пристрастий", - сказал посол на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".