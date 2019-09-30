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РИА Новости

Работу России в ПАСЕ омрачает "концентрированное лицемерие", заявил Толстой

17:29 30.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 19 февраля 2019
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 19 февраля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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СТРАСБУРГ, 30 сен - РИА Новости. Главным фактором, омрачающим работу делегации из России на осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге, является "концентрированное лицемерие, свойственное сегодня Европе и большинству европарламентариев", считает глава российской делегации в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы проходит в Страсбурге с 30 сентября до 4 октября.
"Это - концентрированное лицемерие, свойственное сегодня Европе и большинству европарламентариев", - заявил Толстой журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
"Сегодня я уже приводил в ходе своего выступления на заседании ПАСЕ аргументы против дебатов по вопросу летних беспорядков в Москве. Обращу внимание, что мы сейчас находимся во Франции, где в результате беспорядков полиция людям резиновыми пулями глаза выбивала. А сегодня эти люди пытаются учить нас демократии. Так что политика двойных стандартов сегодня - главная проблема ПАСЕ", - добавил он.
Табличка возле Дворца Европы в Страсбурге
Вчера, 15:50РИА Новости
В России готовы дать пояснения ПАСЕ по теме митингов, заявил Песков
Ранее ПАСЕ большинством голосов поддержала предложение Бюро ассамблеи включить в повестку осенней сессии проведение дебатов по митингам в рамках выборной кампании депутатов Мосгордумы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российской стороне не нравится подобное обсуждение внутрироссийских дел, но она готова дать пояснения ПАСЕ по конструктивным вопросам.
ПАСЕ 26 июня в полном объеме восстановила полномочия российской делегации, которая смогла участвовать в июньской сессии. Дискриминационные меры против российских парламентариев были введены после присоединения Крыма к России.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
29 августа, 18:17РИА Новости
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
34200115
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Петр ТолстойГосдума РФЕвропаПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
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