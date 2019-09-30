Работу России в ПАСЕ омрачает "концентрированное лицемерие", заявил Толстой

СТРАСБУРГ, 30 сен - РИА Новости. Главным фактором, омрачающим работу делегации из России на осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге, является "концентрированное лицемерие, свойственное сегодня Европе и большинству европарламентариев", считает глава российской делегации в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы проходит в Страсбурге с 30 сентября до 4 октября.

"Это - концентрированное лицемерие, свойственное сегодня Европе и большинству европарламентариев", - заявил Толстой журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

"Сегодня я уже приводил в ходе своего выступления на заседании ПАСЕ аргументы против дебатов по вопросу летних беспорядков в Москве. Обращу внимание, что мы сейчас находимся во Франции, где в результате беспорядков полиция людям резиновыми пулями глаза выбивала. А сегодня эти люди пытаются учить нас демократии. Так что политика двойных стандартов сегодня - главная проблема ПАСЕ", - добавил он.

Ранее ПАСЕ большинством голосов поддержала предложение Бюро ассамблеи включить в повестку осенней сессии проведение дебатов по митингам в рамках выборной кампании депутатов Мосгордумы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российской стороне не нравится подобное обсуждение внутрироссийских дел, но она готова дать пояснения ПАСЕ по конструктивным вопросам.