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РИА Новости

В воронежском доме, где батареи били током, обнаружили проблемы с проводкой

17:28 30.09.2019
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© Depositphotos / Georg.S.VРадиатор отопления в квартире
Радиатор отопления в квартире
© Depositphotos / Georg.S.V
ВОРОНЕЖ, 30 сен - РИА Новости. Воронежская управляющая компания "Мастер", обслуживающая многоэтажный дом, где били током батареи, заявила о проблемах с проводкой в ряде квартир.
В воскресенье 115 жильцов двух подъездов дома №92 по улице Хользунова были эвакуированы после того, как прибывшие на вызов специалисты управления по делам ГО и ЧС установили, что батареи бьют током и нагреваются. После этого аварийная служба обесточила подъезд и отключила газ. Жильцов разместили в пункте временного обогрева, но во второй половине дня разрешили вернуться в квартиры.
Чтобы установить причину случившегося и разомкнуть электрическую цепь, было принято решение срезать батарею в квартире №80. Вечером электроснабжение дома было полностью восстановлено, однако, как отмечала мэрия, факт несанкционированного подключения отследить не удалось.
"Тщательная проверка работоспособности общедомовой системы электроснабжения нарушений в эксплуатации не выявила. Проблемы с проводкой были выявлены в нескольких жилых помещениях: в квартире, где произошел пожар, и той, что располагается этажом ниже, из-за залития после тушения огня", - сообщил в понедельник журналистам директор УК "Мастер" Дмитрий Фурсов.
По его словам, специалисты обнаружили отсутствие заземления некоторых электроприборов.
"Так, в одном из жилых помещений, при включенном холодильнике, оборудование показало сразу 20 вольт на отопительном приборе рядом. Вероятнее всего, активное использование дополнительного электрооборудования и привело к появлению электричества на батареях", - сказал Фурсов.
Кот в кресле у батареи
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Он добавил, что в третьем и четвертом подъездах дома в понедельник начали полностью менять электропроводку
"По мере протягивания нового кабеля, мы будем переключать жилые помещения на новую проводку. С учетом активной подготовки к отопительному сезону, эти работы продлятся не менее недели", - сказал директор УК "Мастер".
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