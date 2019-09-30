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РИА Новости
Туризм

Туристическая виза в Саудовскую Аравию будет стоить около 120 долларов

17:39 30.09.2019
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© РИА Новости / Вероника БуклейКонцертный зал Maraya в Аль-Уле, Саудовская Аравия
Концертный зал Maraya в Аль-Уле, Саудовская Аравия
© РИА Новости / Вероника Буклей
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Туристическая виза для россиян в Саудовскую Аравию будет стоить порядка 117 долларов, сообщил посол королевства в России Раид бин Халид Кримли.
Саудовская Аравия ранее разрешила иностранцам любого вероисповедания из 49 стран, включая Россию, получать туристические визы в аэропортах королевства или в электронном виде. В генеральном управлении по туризму заявили, что Эр-Рияд ожидает большого туристического потока из России после запуска новой визовой системы.
Посол отметил, что Эр-Рияд выбрал Россию и "включил ее в список первых 49 стран, граждане которых смогут получать визу в облегченном — электронном — порядке".
"Электронные туристические визы выдаются сроком на один год. Их владельцы смогут посещать королевство многократно в течение года, срок пребывания при каждом посещении не должен превышать 90 дней, а при многократном посещении — 180 дней. Консульский сбор за визу, включая стоимость медицинского страхования, составляет 440 саудовских риалов, это около 117 долларов США, оплачивается сбор в электронном виде", - сказал посол.
По словам дипломата, Саудовская Аравия — это родина древних культур и цивилизаций.
"Моя страна будет приветствовать туристов из Российской Федерации. Гостеприимство и забота о госте являются основными принципами арабской культуры", - добавил он. При этом дипломат заверил, что посещение туристами таких стран, как Иран или Израиль, не станет препятствием при подаче документов на получение электронной визы.
Вид на Эр-Рияд, Саудовская Аравия
27 сентября, 22:18Туризм
Саудовская Аравия разрешила россиянам получать визы на границе
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ТуризмЭр-Рияд (город)ТуризмтуристывизыНовости - ТуризмСаудовская Аравия
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