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РИА Новости

США внесли в санкционные списки ряд россиян

17:21 30.09.2019 (обновлено: 01:45 01.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкМинистерство финансов США в Вашингтоне
Министерство финансов США в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Министерство финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 сен — РИА Новости. США расширили санкции против российских граждан и компаний за "вмешательство в выборы", сообщило американское Министерство финансов.
В обновленные санкционные списки включены Денис Игоревич Кузьмин (1990 года рождения) и Игорь Владимирович Нестеров (1985 года рождения). По данным Вашингтона, они связаны с Агентством интернет-исследований.
Помимо Кузьмина и Нестерова, ограничения коснутся компаний Autolex Transport Ltd и Berateх Group Limited, зарегистрированных на Сейшельских островах, а также Linburg Industries Ltd, имеющей регистрацию в Чехии.
По информации Минфина США, указанные фирмы и физлица связаны с российским бизнесменом Евгением Пригожиным.
Молоток судьи
24 мая, 23:33РИА Новости
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Как пояснили в ведомстве, цель сегодняшних санкций — увеличить давление на Пригожина. Для этого ограничения введены также в отношении яхты и трех самолетов, формально принадлежащих компаниям, попавшим под санкции.
Глава Минфина Стивен Мнучин отметил, что российский предприниматель пытался "подорвать американские демократические процессы".
Госсекретарь США Майк Помпео, в свою очередь, заявил, что Вашингтон продолжит работать над тем, чтобы "Пригожин и подобные ему" не нашли комфортного укрытия до тех пор, пока не перестанут вести "дестабилизирующую деятельность, угрожающую Соединенным Штатам, их союзникам и партнерам".
"Мы ясно говорим: мы не потерпим зарубежного вмешательства в наши выборы. Соединенные Штаты продолжат выступать против тех, кто пытается подорвать наши демократические процессы, и не будем сомневаться во введении дополнительных санкций для увеличения давления на Россию за ее дестабилизирующие и неприемлемые действия", — заявил глава Госдепа.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
26 сентября, 17:42РИА Новости
США расширили санкции против России
Ранее бывший американский спецпрокурор Роберт Мюллер предъявил тринадцати россиянам и трем компаниям из России обвинения в "сговоре против США" и "мошенничестве".
В обвинительном заключении указаны: Евгений Пригожин, Михаил Быстров, Михаил Бурчик (известный также как Абрамов), Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков.
Мюллер два года расследовал "российское вмешательство" в выборы 2016 года, которое Москва категорически отрицает.
В конечном итоге Мюллер подтвердил обвинения во вмешательстве, но не нашел свидетельств "сговора" между победителем выборов Дональдом Трампом и Россией, который отрицали как в Белом доме, так и в Кремле.
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Министерство финансов СШАРоссияСШАЭкономика
Популярные комментарии
Подольше бы санкции сохраняли. Может импортозамещение поднимем.
30 сентября, 17:31
vvab6
1471600129
Формулировкой "за вмешательство в выборы" они и через 100 лет будут оправдывать свои дейсвия. Хотя есть лишь одно объяснение, "в рамках холодной войны"
30 сентября, 17:29
ИРИван Русский
110501022
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