Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-30T17:19Z
https://ria.ru/20190930/1559288444.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155615/15/1556151553_0:0:2966:1668_1036x0_80_0_0_8c005312a9ad96d3a59667219bf9d866.jpg
РИА Новости

Франция предложила создать механизм санкций за нарушения устава СЕ

17:19 30.09.2019
590
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги возле Дворца Европы в Страсбурге
Флаги возле Дворца Европы в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
СТРАСБУРГ, 30 сен - РИА Новости. Госсекретарь при французском МИД Амели де Моншален на заседании Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) предложила создать механизм привлечения к ответственности за нарушение государствами - членами устава Совета Европы, он может предусматривать введение санкций.
Осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы проходит в Страсбурге с 30 сентября по 4 октября.
"Мы должны сделать так, чтобы любые нарушения устава вели к конкретным действиям, чтобы Комитет министров (Совета Европы) и генеральный секретарь могли бы быстро совместно принимать решения вплоть до санкций. Однако необходимо, чтобы эта логика не носила карательный характер, чтобы она не была наказанием, чтобы она стимулировала к принятию адекватных решений", - заявила она.
Она подчеркнула, что эта процедура "не должна быть безвозвратной".
"Задача - не наложить санкции на государство, задача добиться, чтобы оно стало соблюдать обязательства, поэтому нужно четко определить стратегию выхода из конфликта или кризиса", - добавила она.
В настоящее время Франция председательствует в Совете Европы.
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
23 сентября, 20:10РИА Новости
"Совет Европы — не кафе". В ПАСЕ ответили на отказ Киева приехать на сессию
3600013
Обсудить 2
Совет ЕвропыФранцияЕвропаПарламентская ассамблея Совета ЕвропыВ мире
Рекомендуем
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 19 февраля 2019
Работу России в ПАСЕ омрачает "концентрированное лицемерие", заявил Толстой
РИА
Новости
Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини на пресс-конференции в Брюсселе. 11 декабря 2017
ЕС пытается привести в действие механизм INSTEX
Здание Белого в Вашингтоне. 30 июля 2019
В США рассказали, на кого распространяются новые санкции
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 января 2019
Толстой прокомментировал заявление депутатов Литвы о бойкоте сессии ПАСЕ
Лента
новостей
Министерство финансов США в Вашингтоне
США внесли в санкционные списки ряд россиян
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Еще восемь стран ЕС присоединились к механизму для расчетов с Ираном INSTEX
Молоток судьи
На Украине осудили более 350 воевавших в Донбассе силовиков
Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы. 30 сентября 2019
Грузия устроила протест против возвращения России в ПАСЕ
Обломки потерпевшего крушение малайзийского Boeing 777 в Донецкой области
Посол Австралии допустил трехстороннюю встречу по MH-17 до конца года
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
Депутаты из Литвы решили бойкотировать сессию ПАСЕ из-за возвращения России
Сергей Лавров на презентации фотографий и документов по истории советско- и российско-китайского взаимодействия по случаю 70-летия дипломатических отношений с КНР
МИД прокомментировал "шумиху" в Грузии после встречи Лаврова и Залкалиани
Посольство Великобритании в Москве
Посольство Британии прокомментировало отказ Sputnik в допуске на съезд тори
Телеведущий Владимир Познер
Познер объяснил, почему критикует СССР и Россию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:36У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,3
09:34В Омске мужчину обвинили в нападении на пенсионера из-за 27 рублей
09:32Ураган "Лоренцо" движется в сторону Азорских островов
09:32Реакция НАТО на послание Путина по РСМД разочаровывает, заявил Рябков
09:24В Москве перекрыли улицу у театра "Ленком" для прощания с Марком Захаровым
09:24На Украине более 100 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
09:17Минпромторг повторно выбрал разработчика самолета на замену Ан-2
09:16Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике гриппа
09:11Эксперты назвали действия Трампа по Украине серьезной базой для импичмента
09:03На Сахалине уволили санитарку, подозреваемую в смерти ребенка
09:01На параде в Пекине впервые показали беспилотник "Острый меч"
09:01СМИ: сокращение чиновников может обойтись почти в пять миллиардов рублей
09:01Китай представил новые баллистические ракеты подводных лодок "Цзюйлан-2"
09:00На Тайване обрушился мост, есть пострадавшие
08:57Минобороны подало иск к РКК "Энергия" на пять миллиардов рублей
08:56В Сургуте шесть человек пострадали в крупном ДТП
08:55Силовики разместили в Донбассе тяжелую артиллерию, заявили в ДНР
08:52На Сахалине проверят детский дом после гибели воспитанницы
08:49Глава РЖД рассказал о тестировании технологии 5G-связи
08:44Прощание с Марком Захаровым состоится в "Ленкоме" во вторник
Лента новостейМолния