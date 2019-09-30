Франция предложила создать механизм санкций за нарушения устава СЕ

СТРАСБУРГ, 30 сен - РИА Новости. Госсекретарь при французском МИД Амели де Моншален на заседании Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) предложила создать механизм привлечения к ответственности за нарушение государствами - членами устава Совета Европы, он может предусматривать введение санкций.
Осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы проходит в Страсбурге с 30 сентября по 4 октября.
"Мы должны сделать так, чтобы любые нарушения устава вели к конкретным действиям, чтобы Комитет министров (Совета Европы) и генеральный секретарь могли бы быстро совместно принимать решения вплоть до санкций. Однако необходимо, чтобы эта логика не носила карательный характер, чтобы она не была наказанием, чтобы она стимулировала к принятию адекватных решений", - заявила она.
Она подчеркнула, что эта процедура "не должна быть безвозвратной".
"Задача - не наложить санкции на государство, задача добиться, чтобы оно стало соблюдать обязательства, поэтому нужно четко определить стратегию выхода из конфликта или кризиса", - добавила она.
В настоящее время Франция председательствует в Совете Европы.