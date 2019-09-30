Франция предложила создать механизм санкций за нарушения устава СЕ

"Мы должны сделать так, чтобы любые нарушения устава вели к конкретным действиям, чтобы Комитет министров (Совета Европы) и генеральный секретарь могли бы быстро совместно принимать решения вплоть до санкций. Однако необходимо, чтобы эта логика не носила карательный характер, чтобы она не была наказанием, чтобы она стимулировала к принятию адекватных решений", - заявила она.